Marcelo, casque de pointe

Avec notamment le doublé de son défenseur brésilien à Saint-Étienne (0-5), l'Olympique lyonnais a retrouvé le goût de marquer sur coup de pied arrêté. Ce qui ne devrait pas déplaire à son maître des airs, dont la tête dure lui a déjà permis d'amortir les critiques.

Coups de pied arrêtés décalés

Chauffe Marcelo

Par Mathieu Rollinger

83minute, 0-4 au tableau d'affichage. Dans la surface stéphanoise, Marcelo pose ses doigts sur les tempes de Tino Kadewere, comme pour l'inciter à rester concentré malgré l'ampleur du score. Les deux hommes, avec leur doublé respectif, ont déjà marqué ce 122e derby de l'histoire , mais le défenseur en veut plus. Et si c'est Bouanga qui plantera le dernier clou du cercueil stéphanois en prolongeant le coup franc de Memphis sur le 0-5, l'attitude du Brésilien est symbolique du sérieux et du métier des Lyonnais ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Mais aussi d'une aisance retrouvée dans l'exercice des coups de pied arrêtés.En effet, quatre des cinq buts rhodaniens sont venus de ces phases (un corner, trois coups francs excentrés) et deux ont été coupés par le front massif du Mammouth de São Vicente. Deux pions identiques, avec une course dans le dos de Timothée Kolodziejczak, pour reprendre à chaque fois un caviar de Léo Dubois d'une tête croisée. Du genre net et sans bavure., débriefait le double passeur.C'est d'ailleurs d'un corner direct au quart d'heure de jeu du latéral international que le festival a été lancé. Dévié par Toko Ekambi, effleuré par Denayer, le ballon est retombé dans les pieds de Tino Kadewere. S'il n'en rêvait pas, et avant d'inscrire un doublé cette fois sur un contre pour devenir le deuxième joueur à inscrire un doublé lors de deux derbys consécutifs après Hervé Revelli en 1970, le Zimbabwéen a mis fin à une incroyable série lyonnaise. Et pour cause : l'Olympique lyonnais n'avait plus marqué dans cette exercice depuis le 9 août 2019 face à l'AS Monaco. Soit 267 tentatives avortées. Rudi Garcia avait déjà entouré d'un gros feutre rouge cette défaillance. Et le coach de la deuxième attaque du pays peut ce soir se satisfaire d'ajouter cette arme à sa palette offensive., expliquait-il au micro de Téléfoot.Bien vu.Le vétéran brésilien n'en demandait pas tant. S'il a déjà retrouvé sérénité et sa solidité derrière depuis quelques mois, Marcelo a gagné de nouveaux crédits à l'OL. Le temps où il se faisait vilipender par ses supporters est désormais bien loin et l'ancien joueur du Beşiktaş prend encore un peu plus de place dans l'album de famille, devenant à 33 ans et 8 mois le plus vieux buteur de l'OL depuis Steed Malbranque (34 ans et 9 mois) en 2014. En fin de contrat en juin prochain, lui ne compte pas en rester là., déclarait-il.Dommage que ses détracteurs d'hier ne puissent se masser aujourd'hui dans les tribunes, car la réponse est belle.