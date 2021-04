Auxerre et Grenoble accélèrent, Clermont ralentit

Vainqueur de Caen (3-1), Grenoble profite de la défaite de Clermont à Pau (2-1) pour grimper sur le podium et revenir à un point de Toulouse qui se déplace à Guingamp ce lundi. En bas de tableau, ça sent de plus en plus mauvais pour Chambly et Châteauroux (respectivement battus à Valenciennes, et par Dunkerque).

Le derby de l'Est n'a pas offert le spectacle tant attendu. Dans une rencontre très fermée où les occasions se comptent sur les doigts d'une main, Nancéiens et Sochaliens se quittent bons amis et restent bien calés en première partie de classement. Bonne fin de week-end, l'ennui.Toujours dans le coup pour les play-offs, l'AJ Auxerre n'est pas tombée dans le piège niortais en remportant un match capital (4-0). L'AJA peut remercier ses Gautier, puisque le défenseur Lloris a inscrit un doublé (d'abord de la tête, puis d'une subtile talonnade) pendant que le milieu Gauthier Hein a inscrit lede la soirée (roulette dans la surface, frappe du pied droit dans la lunette). Finalement, c'est Alexandre Coeff qui a conclu le festival. L'AJA peut également applaudir Donovan Léon, qui a arrêté un penalty obtenu par les Chamois à 1-1.Après deux matchs sans victoire, Grenoble a retrouvé les trois points en se débarrassant de Caen au stade des Alpes. Les Caennais n'ont espéré que trois petites minutes, lorsque Andréas Hountondji a répondu à Charles Pickel. Mais le GF38 peut féliciter Yoric Ravet et Bart Straalman, qui offrent le seizième succès grenoblois cette saison. Hop, podium !Dunkerque est sorti vainqueur du match de la peur face à Châteauroux, lanterne rouge du championnat. Les hommes de Fabien Mercadal se sont débarrassés de Castelroussins plus que jamais en route vers le National 1 avec neuf points de retard sur Guingamp, dix-huitième et barragiste. Grâce à Nicolas Huysman et Malik Tchokounté, Dunkerque prend quatre points d'avance sur la place de barragiste. Le chemin est le bon.La surprise de la soirée est venue du stade du Hameau, où Pau s'est offert le scalp de Clermont dans les toutes dernières secondes. Alors que les troisièmes de Ligue 2 ont été parfaitement lancés par Jason Berthomier, Mayron George et Steeve Beusnard ont fait chuter le CF63 du podium de Ligue 2, tandis que les hommes de Pascal Gastien ont toujours un match de retard à disputer contre Amiens ce mercredi. De quoi se reprendre.Autre grand perdant en bas de tableau, Chambly a sombré au stade du Hainaut en terminant à neuf contre onze. Bien lancés par Shaquil Delos, les hommes de Bruno Luzi ont subi pendant une grande partie de la rencontre avant d'être sanctionnés par Allan Linguet et Arsène Elogo. Toujours avant-dernier, Chambly se rapproche petit à petit d'un retour en National 1.Le Havre et l'AC Ajaccio ne sont plus qu'à quelques points d'un maintien définitif en Ligue 2. Avec 39 points, les deux formations occupent les dixième et onzième places du classement et devraient composter leur billet pour la prochaine saison. Dans cette partie très ouverte, le vétéran Alexandre Bonnet pensait avoir donné la victoire au HAC. Sauf que le gamin Tayrik Arconte, dix-sept ans, est venu inscrire son premier but chez les pros. Personne n'est vraiment déçu, finalement.