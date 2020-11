Auxerre éclate le PFC, la Berri renverse Sochaux

Alors que le Paris FC redescendait sur terre à Charléty, Chambly a contenu Toulouse. Rodez a fait de même en accrochant Valenciennes et la Berri a attendu le temps additionnel pour plonger Sochaux dans le doute.

pour AuxerreAuxerre, c’est le Brésil. Porté par un énorme Mickaël Le Bihan, digne des plus grandes heures de R9, et un Rémy Dugimont qui s’est pris pour Ronaldinho sur sa frappe du gauche, l’AJ Auxerre explose le PFC 3-0 en 37 minutes. Au retour des vestiaires, René Girard tente un coup de bluff en faisant entrer trois nouveaux joueurs, dont un stagiaire. Pari raté, le club parisien ne reviendra pas. Le choc des deux meilleures attaques de la L2 a largement tourné en faveur des hommes de Jean-Marc Furlan qui évoluaient clairement un cran au-dessus ce samedi. La série de cinq victoires de suite pour le PFC s’arrête là. Démonstration.Amiens, pire attaque de la L2, recevait Clermont, meilleure défense du championnat au Stade de la Licorne. Et pourtant, ce sont bien les Picards qui ont dominé le match. Les Amiénois ont d'abord connu une première mi-temps compliquée, avec un penalty oublié et une frappe sur le poteau, mais le défenseur de Clermont Akim Zedadka viendra aider les hommes d'Oswald Tanchot en inscrivant un but contre son camp après un amour de passe en retrait devant les buts de Desmas. En deuxième mi-temps, un penalty est aussi oublié pour Clermont avant que l’inévitable Bayo vienne égaliser un peu après l’heure de jeu pour Clermont en inscrivant son cinquième but de la saison. Les Clermontois poussent pour tenter de garder leur cinquième place, mais la défense d’Amiens tiendra le coup jusqu’au bout.Quatre matchs sans victoires. Voilà la forme qu'affichait les deux formations présentes samedi soir à Gaston-Petit. Pour se sortir de cette torpeur et en l'absence dans le onze du Rashford du Doubs, Bryan Soumaré , Bryan Lasme a pris ses responsabilités. Le jeune Lionceau coupe au premier poteau un centre de Bédia et lance ses compères sur la bonne piste. Derrière, Châteauroux se rebiffe, ne prête plus le ballon, mais Pogba and Co tiennent bon. Jusqu'à ce que Sunu sorte un golazo et Goncalves renverse le tout pour conclure une soirée en forme de nouvel espoir pour la Berri, qui plonge Sochaux dans le Doubs-te.2/10, comme le nombre de minutes qu'il a fallu à la Berri pour retourner les Lionceaux.Le dernier match entre les deux formations datait de 1996. Et les joueurs de Dunkerque n’ont pas attendu pour fêter les retrouvailles en inscrivant dès la première minute un but par l’intermédiaire de Diarra, son deuxième but en L2. Dunkerque enchaîne très vite pour doubler la mise, mais les Chamois ne lâchent rien et réduisent l’écart juste avant la mi-temps. Et puis plus rien. Même si Niort continue de pousser, aucune réelle occasion ne viendra inquiéter Dunkerque. Un samedi soir classique : des festivités trop rapides, et puis un black-out. Attention à la gueule de bois pour Niort qui perd sa place sur le podium.14/20, comme le nombre de minutes qu'il a suffit aux Dunkerquois pour éteindre Niort.Pas de 0-0 en cette belle soirée de Ligue 2. Pourtant, on a longtemps cru que Chamblysiens et Toulousains joueraient les mauvais élèves en s'entichant d'une bulle chacun. Car le premier acte est loin d'être fertile, accouchant seulement de trois petites frappes. Alors la révélation violette Janis Antiste en a assez et reprend un corner de Moreira pour sortir ce match de sa torpeur. S'il manque le doublé dans la foulée, c'est son capitaine Gabrielsen qui doit jouer les pompiers de service sur sa ligne pour que la bande de Bruno Luzi ne revienne pas dans la course. Raté, Doucouré profite d'un cafouillage pour pousser le cuir au fond et recoller. Suffisant pour que les locaux récoltent un septième point dans la besace, mais pas assez pour se sortir de la dernière place au général.10/20, comme le nombre de buts encaissés sur coups de pied arrêtés par Toulouse depuis le début de la saison.Seule équipe de Ligue 2 à ne pas encore avoir connu de match nul cette saison, Grenoble partait pour une première face à des Palois venu pour ça. Et quand ça coince dans le jeu, rien de mieux qu'un coup de pied arrêté pour servir de déclencheur. En l'occurrence, Loïc Nestor reprend de la tête un coup franc de Jessy Benet pour débloquer tout ça. Avant la mi-temps, Olliero se la joue candide sur une sortie et Semedo en profite pour s'écrouler. Benet double alors la mise sur un joli contrepied. Malgré les tentatives d'Assifuaf, rien de plus en deuxième période. Grenoble se replace en embuscade.7/20 comme le nombre d’heures de bus que les Isérois ont dû faire pour rejoindre les Pyrénées et récupérer ces trois points.La meilleure première mi-temps de la soirée, si l’objectif est de faire une sieste. Absolument rien à se mettre sous la dent si ce n’est le but de Baptiste Guillaume inscrit sur la première frappe cadrée du match pour Valenciennes. Au retour des vestiaires, les joueurs semblent être sortis de leur torpeur et le match devient agréable. Après un sauvetage magique de son défenseur Valentin Henry qui se la joue comme Kyle Walker, Rodez revient dans le match sur un coup de tête de Douline qui lobe Prior après un coup franc. Valenciennes pousse en fin de match, mais les joueurs de Laurent Peyrelade tiennent le coup. Toujours sans victoire à l’extérieur, Rodez repart quand même du Nord avec un bon point.0/20 en première mi-temps, puis 15/20 en deuxième. Une moyenne de 7,5/20 méritée pour un match moyen.