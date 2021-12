Aulas : « On a découvert sur son Facebook que l'individu était supporter de l'OM »

#OLOM #Payet Jm. #Aulas lors de l'AG : "On a découvert sur son Facebook que l'individu (auteur du jet de la bouteille) était supporter de l'#OM". — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 16, 2021

My name is Aulas, Jean-Michel Aulas.Walther PP à la ceinture, cravate bien serrée et costume trois pièces, voici comment Jean-Michel Aulas a dévoilé sa grande découverte dans la mission Olympico que lui a assignée les services secrets français. Suspendu cinq matchs pour avoir mis la pression sur l'arbitre Ruddy Buquet le soir des débordements le 21 novembre dernier , le président lyonnais aurait fait tomber les masques, ce jeudi soir en Assemblée Générale : «» .Mission réussie pour l’agent Jean-Michel ? Difficile de le savoir. Pour rappel, l’avocat de l’individu en question expliquait devant le juge que son client va au stade depuis. De plus, l’éventuel supporter du club phocéen se trouvait étonnement dans le mauvais virage, avec l’ensemble des supporters lyonnais. Pour sa défense, les noms des deux clubs se ressemblent et les stades ne sont séparés que par 318 kilomètres. Ça arrive à tout le monde de se tromper.Plus sérieusement, quand est-ce qu’on arrête de stalker les gens sur leurs réseaux ?