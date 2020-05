Augsbourg fait plonger Schalke

2

Schalke 04 (4-4-2) : Schubert - Kenny, Sané, Nastasić, Oczipka - Caligiuri (Boujellab, 76e), McKennie (Mercan, 74e), Serdar (Kutucu, 56e), Schöpf - Gregoritsch, Matondo (Raman, 76e). Entraîneur : David Wagner.



Augsbourg (4-2-3-1) : Luthe - Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Gruezo (Oxford, 83e) - Richter, Löwen (Morávek, 70e), Vargas (Bazee,59e) - Niederlechner (Córdova, 70e). Entraîneur : Heiko Herrlich.

FB

Sortir la tête de l'eau.Voilà l'unique objectif de Schalke et Augsbourg ce dimanche, qui n'ont plus gagné depuis respectivement huit et six matchs en Bundesliga. Dans une rencontre engagée, Augsbourg va très vite trouver la faille. Eduard Löwen, prêté par le Hertha, profite d'un bon coup franc à 25 mètres pour venir déposer une sublime sucrerie dans la lucarne de Schubert grâce à sa patte droite (0-1, 6). Les hommes de David Wagner tiennent le ballon, mais leur domination territoriale reste stérile, à l'exception d'une banderille de Rabbi Matondo à la 28minute. Lancé côté gauche, le Gallois fait parler sa vitesse, mais vient buter sur un impeccable Andreas Luthe.Toujours terriblement inoffensif au retour des vestiaires malgré le pied sur le cuir, le club de Gelsenkirchen s'expose à plusieurs contres. Si les frappes de Niederlechner (50), Richter (61) ou encore le coup franc de Max (69) ne font pas mouche, Noah Bazee ne se fait pas prier pour venir doubler la mise. Entré en jeu un peu plus tôt, le Nigérian profite d'une mauvaise relance de la tête de Sané pour fusiller Schubert (0-2, 76). Sergio Córdova vient même conclure le festival, dans le temps additionnel (0-3, 91). Augsbourg remonte à la douzième place, et se donne de l'air sur la zone rouge. Tandis que Schalke 04, huitième, continue de plonger.Le coronavirus n'est définitivement pas la seule crise à Gelsenkirchen, en ce moment.