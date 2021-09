La Lazio s'offre le derby de Rome

Au terme d'un bras de fer haletant de bout en bout, la Lazio a dominé la Roma d'un petit but (3-2), pour s'adjuger un derby qui replace les Biancocelesti au sixième rang de la Serie A.

1

Jour de derby, jour de tonnerre

Et à la fin, c'est la Lazio qui gagne

SS Lazio (3-5-2) :Reina - Marušić, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinković Savić, Leiva (Cataldi, 60e), Luis Alberto (Akpa Akpro, 66e) - Felipe Anderson, Immobile (Muriqi, 63e), Pedro. Entraîneur : Maurizio Sarri.



AS Roma (4-3-3) : Rui Patrício - Karsdorp (Zalewski, 82e), Mancini, Ibáñez, Vina (Smalling, 82e) - Cristante, Veretout - Zaniolo (C.Pérez, 77e), Mkhitaryan, El Shaarawy (Shomurodov, 64e) - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Tout y était. Les buts. Le suspense. La fin de match épicée, jamais très loin de virer à la baston syndicale. Au bout du compte, la balance était équilibrée, mais c'est bien la Lazio qui aura su le mieux peser ses arguments. Notamment grâce à ses stars, Immobile, Luis Alberto et Milinković Savić, décisifs à la création comme à la finition des actions.Enfin ré-enjolivé par le public revenu garnir les travées de l'Olimpico, ce derby de Rome débute avec sa dose habituelle d'électricité statique dans l'air. À chacun sa méthode pour manier la foudre : la Roma choisit de déployer son paratonnerre en évoluant prudemment bloc bas, quand la Lazio fait d'elle même tonner l'orage, en portant l'assaut sabre au clair devant. La tempêteest vite récompensée, quand Felipe Anderson envoie un centre bombé sur le crâne de Milinković Savić, dont le coup de casque laisse Rui Patrício complètement impuissant. Le milieu ciel et blanc se prend une torgnole du gardien portugais pour le compte, mais qu'importe, ce sont bien lesqui maîtrisent leur sujet.Grillée d'entrée, la Roma se remobilise, monte d'un cran dans la lignée d'un Zaniolo énervé sur son aile, mais ne tarde pas à se choper un second coup de jus. La faute à Immobile, qui file comme l'éclair en contre, avant de servir Pedro aux abords de la surface. L'Espagnol conclut d'un plat du pied idéalement placé, devenant au passage le troisième joueur à avoir marqué avec la Lazio et la Roma dans le derby, après Arne Selmosson et Kolarov. La Louve ne peut dès lors plus que dangereusement s'exposer loin de sa tanière. Périlleux, mais payant. El Shaarawy et Mkhitaryan font passer des frissons dans l'échine de Reina, avant qu'Ibáñez, sur corner, ne trompe le portier espagnol d'une tête croisée.De quoi redonner des tripes et des jambes aux. La Lazio se ratatine dans le second acte, quand sa rivale assoit sa domination territoriale, et se monte notamment dangereuse sur coup de pied arrêté. Trop léger, néanmoins, pour planter la Lazio, qui lève le bouclier derrière, pour mieux transpercer la Roma en contre. Luis Alberto invente une passe en profondeur splendide pour Immobile, l'avant-centre de laglisse avec intelligence le cuir pour Felipe Anderson et le Brésilien assassine Rui Patrício d'un tir placé.Problème : les Ciel et Blanc ont à peine le temps de fêter leur pion que l'arbitre siffle un penalty pour le camp d'en face. L'homme en noir est venue sanctionner une faute pas franchement flagrante d' Akpa Akpro sur Zaniolo. Sévère, mais Veretout s'en balance, et remet les siens à un pion des. La suite ? Beaucoup d'actions dans tous les sens, des esprits qui s'échauffent, quelques semelles vicelardes qui traînent, mais plus rien ne sera envoyé au fond des filets. Un énorme soulagement pour Maurizio Sarri, dont les poulains, désormais 6, pointent maintenant à un petit point de leur rival de toujours.