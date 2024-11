Vinícius Júnior, City, Lacazette : Les notes du week-end du 9-10 novembre

Éder Militão

Un match gagné, un genou offert. Au Real Madrid on a vite fait de construire une nouvelle infirmerie pour accueillir tous les patients. Derniers venus : Rodrygo, Éder Militão, et Lucas Vázquez, dézingués contre Osasuna en 45 minutes chrono. Ils rejoignent Dani Carvajal et Thibaut Courtois. Une belle équipe de five quand même.