Tu sais que tu as vraiment suivi le foot en 2023 quand…

La Ligue des champions, la Ligue des talents et toutes autres paillettes : ça va deux minutes. Toi, ce qui te passionne, c'est le football vrai, celui des buvettes et des noms de clubs improbables, aux quatre coins de ton département et du globe. Toi, tu sais que tu as vraiment suivi le football quand...

… tu t’es réjoui de voir Victor Osimhen désigné Ballon d’or africain, avant de comprendre que tu étais le seul au courant.

… tu sais que le véritable ennemi du CS Sedan, dont tu ne rates pas un match, ce n’est pas la DNCG mais l’US Etain-Buzy, dauphin à un point des Sangliers en R3.

… d’ailleurs, tu étais contre le projet de fusion avec l’AS Prix-les-Mézières et l’Olympique Charleville-Mézières.

… tu penses que Griezmann copule une fois tous les deux ans, puisque ses enfants sont tous nés le même jour à quelques années d’intervalle.

… pour toi, le véritable exploit du FCO Strasbourg Koenigshoffen (R1), ce n’est pas d’avoir eu la peau du Clermont Foot en 32es de Coupe de France, mais d’être monté en N3 après un duel épique face à l’AS Illzach Modenheim à l’ultime journée.

… tu connaissais Lucas Buades avant la 38e journée de L2.

… tu sais que Neymar est devenu père pour la deuxième fois, son seul doublé de la saison.

… tu n’as pas attendu de le voir sous les ordres de Vincent Kompany à Burnley pour prendre le train Zeki Amdouni, soulier d’or de C4.

… tu as découvert le stade Serge Lécrinier de Cormontreuil, pris d’une soudaine envie de revoir ce bon vieux Mickaël Tacalfred.

… tu as déjà misé 1 000 euros sur un titre mondial du Sénégal en 2032, après les sacres des Lions au CHAN, à la CAN U20 et à la CAN U17.

… tu es d’ailleurs sûr que si le Sénégal avait été qualifié pour la CAN U23, le Maroc ne l’aurait pas gagnée.

… pour toi, Yacine Bounou méritait le trophée Yachine attribué à Emiliano Martinez, puisque le Marocain est mieux classé que l’Argentin au Ballon d’or.

… tu te dis qu’avec Amir Murillo, le Panama aurait pu créer l’exploit en finale de Gold Cup face au Mexique.

… d’ailleurs, tu as jubilé quand le Panama a humilié le Qatar puis punit les États-Unis.

… tu as vraiment cru à la qualification des Gwada Boys. Putain de Guatemala.

… côté martiniquais, c’est la défaite du Golden Lion de Saint-Joseph, face aux Surinamiens du SV Robinhood en finale de Caribbean Club Shield, que tu n’as toujours pas digérée.

… en Serie B, tu as vu Ascoli rentrer à la mi-temps à 8 contre 11 un beau jour d’août.

… tu as vu un coach français réaliser le rêve américain : Wilfried Nancy putain, t’es grand !

… tu as constaté qu’au Bénin, l’AS Cotonou échappe toujours à l’AS Police, avec une série d’invincibilité qui dure depuis 2021.

… tu sais que l’US Thionville Lusitanos a les cannes pour sortir l’OM de la Coupe de France : deux montées en deux ans et premier de son groupe de N3 avec 3 matchs en retard, c’est ce qu’on appelle une belle dynamique.

… le vrai coup du mercato, c’est Saint-Julien-de-Lampon qui l’a réalisé, avec ce marcassin testé à l’entraînement.

… à moins que ce soit Thimphu City, au Bhoutan, avec la belle pioche Armand Beadum : 36 pions en 6 mois pour le goinfre du Tchad.

… tu as été effaré d’apprendre le vrai scandale de l’année : les larcins à répétition dans les vestiaires du stade Antoine-Morice, à Guémené-sur-Scorff. « Au total, il y avait cinq téléphones (dont certains à 800 €, NDLR), deux porte-monnaie, des cigarettes électroniques, une clé de voiture et des cartes bancaires avec d’ailleurs une tentative de prélèvement », déplore Éric auprès du Télégramme. Il ne faut pas les prendre pour des andouilles, à Guémené.

… on vous avait prévenu que le Malmö de Henrik Rydström, c’est de la bombe.

… bon, on vous avait aussi vanté la solidité du Nice de Farioli la veille de leur première défaite de la saison, 1-0 à Nantes.

… tu as pleuré René Exbrayat.

… tu n’as pas attendu la Coupe du monde de rugby pour éventuellement voir des Néo-Zélandais exploser des Fidjiens, puisque tu étais évidemment sur ton IPTV pour voir la finale de Ligue des champions océanique remportée par l’Auckland City FC face au Suva Football Club.

… tu as définitivement lâché le championnat biélorusse après le scandale des matchs truqués qui a déchu le Chakhtior Salihorsk de son titre de champion de Biélorussie 2022.

… tu ne comprends pas pourquoi personne ne te parle du FC Rouen.

… tu sais que le Royal Antwerp n’a pas seulement remporté la Jupiler Pro League sur le gong la saison passée.

… contrairement aux Dogues, tu te méfiais du KI Klaksvik.

… tu connais Pol-Edouard Caillot.

… tu peux placer sur une carte de France les stades de la Colombière et Armand Audibert.

… tu sais que le Celtic règne sur l’Ecosse, avec une 77e Coupe de la Ligue, un 41e Coupe d’Écosse et un 53e titre de champion.

… tu rappelles à qui veut l’entendre qu’il n’y a pas que Manchester United et Manchester City qui ont soulevé une coupe à Wembley au printemps dernier. Come on Wanderers !

Bolton Wanderers have won the EFL Trophy after beating Plymouth 4-0 at Wembley 👏🏆pic.twitter.com/lRevPx7t3H — SPORTbible (@sportbible) April 2, 2023

… pour toi, le transfert le plus romantique de l’année, ce n’est ni Edinson Cavani à Boca, ni Angel Di Maria à Benfica, mais bien Anthony Modeste au mythique Al Ahly SC, aka le club africain du siècle.

… Al Ahly dont tu n’as pas raté la revanche face au Wydad en finale de C1.

… tu es heureux pour Valère Germain, déjà auteur de 4 buts en Australie.

… plus fort que Manchester City, tu as vibré pour les U17 de Lacapelle Football : champions du Lot futsal, vainqueurs de la coupe du Lot futsal, champions du Lot, coupe du Lot U17.

… tu kiffes voir Marshall Munetsi courir, même dans le vide.

… tu as espéré que ton club recrute Sacha Borg.

… quoi que tu dises, tu restes inquiet pour le TP Mazembe.

… tu sais qui est l’actrice préférée de Sacha Boey.

