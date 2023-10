René Exbrayat, joueur mythique d’Arles dans les années 1970 (69 buts en 408 matchs à Arles et Aix-en-Provence), est décédé ce dimanche à l’âge de 75 ans. Devenu ensuite l’un des entraîneurs les plus emblématiques de la décennie 1990, Exbrayat a été un visage récurrent des deux premières divisions du football français.

Il réalisera ainsi la montée de D3 en D2 avec l’Olympique avignonnais en 1990 (aujourd’hui Avenir Club avignonnais), avant de s’envoler pour le SC Bastia l’année suivante, où il atteindra la demi-finale de Coupe de France. En D1, l’une des meilleures performances du coach restera une onzième place en D1 1994-1995, avec le FC Martigues. Une équipe nourrie par les exploits d’Eric Durand, David Mazzoncini, Ali Benarbia ou Didier Tholot. L’armoire à trophées de René Exbrayat se garnira finalement en Tunisie, où il entraînera le Club africain entre 1997 et 1999 puis entre 2000 et 2002, pour deux coupes nationales en 1998 et 2000. Visionnaire, il ira enfin entraîner Al-Nasr Dubaï en Arabie saoudite puis Al-Khor SC au Qatar, où il mettra un terme à sa carrière.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de René Exbrayat, illustre entraîneur du Sporting de 1991 à 1993. L’ensemble du Sporting présente ses sincères condoléances à ses proches. Riposa in pace René 🕊️ pic.twitter.com/Hwg0FpZHnO — SC Bastia (@SCBastia) October 29, 2023

La rédaction de SoFoot présente ses condoléances à la famille et aux proches de Monsieur René Exbrayat.

Ángelos Charistéas : Un Grec perdu en Provence