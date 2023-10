« Il ne faut pas croire que la France est le mauvais élève de l'Europe »

Quel bilan faites-vous de ce début de saison ?

On a eu pas mal d’incidents, mais, paradoxalement, la majorité de ceux que l’on a constatés était liée à des problèmes internes aux clubs. Notamment aux groupes de supporters, puisqu’on a eu pas mal de conflits entre supporters, à l’intérieur même des groupes, ou entre les supporters et leur club, ou la direction de leur club, c’est plutôt ce qui ressort. Après, on a eu épisodiquement des incidents marquants, je pense notamment au match Ajaccio-Bordeaux, qui a quand même été un moment fort. Curieusement, c’est plus sur les matchs de Ligue 2 qu’on a eu des incidents importants, alors que ce ne sont pas forcément les clubs qui drainent le plus gros volume de supporters, même si on a maintenant des clubs historiques qui y sont et qui sont bien suivis. Mais on reste confiants sur le fait qu’on reste dans cette dynamique qui avait été initiée lors de la saison passée qui s’est globalement bien déroulée.

Quelle dynamique ?

La saison dernière, on a vu une baisse mécanique des arrêtés ministériels et préfectoraux d’interdiction totale. Ils ont été divisés par deux et demi, passant de 70 en 2021-2022 à 27 en 2022-2023. Par contre, en effet de levier, on a eu une augmentation pour le moment des arrêtés d’encadrement. On est sur une phase transitoire, l’idée étant de ne plus avoir à réglementer et de trouver des accords amiables. On aura encore des cas où on devra réglementer, parfois même interdire, mais le but est de limiter au maximum ce nombre de cas et de parvenir à une absence d’interdiction totale. On a encore quelques matchs pour le moment qui sont concernés, mais on doit aller vers plus de déplacements.

A la suite du recours de l'@A_N_Supporters, la préfecture a modifié son arrêté, restreignant l'accès de seulement quelques rues en travaux. Les supporters de l'EAG peuvent aller au restaurant ou au bar, peuvent visiter le reste de la ville et peuvent aller au stade. — Pierre B. (@Pierre_B_y) September 22, 2023

D’autant plus que l’on voit de plus en plus d’arrêtés préfectoraux, déjà prononcés tardivement, suspendus au dernier moment à la suite d’actions en justice. N’était-ce pas finalement plus dangereux ?

C’est pour ça qu’on insiste sur la nécessité d’organiser des réunions très en amont. Je déplore que certaines fois, les mesures soient prises trop tardivement. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur va rappeler, très prochainement, à tous les préfets la nécessité de prendre les arrêtés, lorsqu’ils sont nécessaires, de manière anticipée, afin de ne pas se retrouver dans ces situations de publication tardive, qui génèrent du contentieux administratif en urgence et où on se retrouve dans des situations encore plus compliquées, puisqu’il y a une suspension de l’arrêté au niveau du tribunal administratif en référé. On se retrouve à devoir gérer en urgence un dispositif qu’on aurait pu préparer de manière un peu plus sereine, avec un peu plus de temps de préparation. Donc on est absolument sur la même analyse : il est nécessaire que ces arrêtés soient publiés un peu plus tôt.

Quand on prend des arrêtés d’interdiction totale, c’est qu’on a estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour organiser même un déplacement ne serait-ce qu’encadré. Thibaut Delaunay

On évoque cette fois un arrêté ministériel pour les Bastiais qui souhaiteraient se rendre à Ajaccio le 2 octobre prochain…

(Il coupe.) La question est à l’étude.

Mais n’est-ce pas plus risqué de fermer un parcage et de se retrouver avec des supporters adverses dans les tribunes réservées au grand public ?

Les arrêtés, qu’ils soient ministériels ou préfectoraux, ont un objectif clair, qui est de faire diminuer drastiquement le niveau de risque qui a été identifié. Maintenant, on ne peut pas interdire un supporter bastiais lambda qui ne portera pas ses couleurs d’être en capacité d’acheter une place. J’en appelle aussi à la responsabilité des supporters de ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Malheureusement, ça a été le cas l’année dernière, en fin de saison, à Ajaccio avec ces supporters marseillais qui ont été agressés en tribune. Ça a été le cas à Nantes, récemment. Quand on prend des arrêtés d’interdiction totale, et encore une fois, c’est une mesure très exceptionnelle, c’est qu’on a estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour organiser même un déplacement ne serait-ce qu’encadré. Ce n’est pas satisfaisant, ce n’est pas ce qu’on souhaite. On est dans une logique de réduction de ces interdictions totales.

Après certains incidents, des tribunes ou des parcages sont fermés. Ne pourrait-on pas envisager d’autres sanctions plutôt que celles-ci qui pénalisent l’ensemble des supporters plutôt que la minorité fautive ?

Je ne commenterai évidemment pas les décisions de la commission de discipline de la Ligue. Clubs, préfets et nous, de notre côté, côté police, côté État, avons tout un panel de mesures à disposition, il faut que nous l’utilisions de manière plus affirmée. Et puis, parfois, la commission de discipline prend des décisions qui sont plus générales sur certaines tribunes. On a eu des discussions avec la Ligue sur ce sujet. Il y a des avancées de manière à limiter l’utilisation de cette sanction, qui, malgré tout, existe toujours, et qui est parfois nécessaire, parce que le comportement des supporters est allé trop loin pour qu’on puisse les autoriser à se déplacer.

La prévention passera aussi peut-être par de la répression, c’est-à-dire faire des exemples. Thibaut Delaunay à propos des chants homophobes entendus lors de PSG-OM

Comment jugez-vous les tensions entre supporters et direction à Marseille ?

Sur l’analyse du risque, on prend aussi en compte le contexte local et les situations des clubs, qu’elles soient sportives, ou que cela concerne des rapports conflictuels entre supporters et direction. Donc la situation de Marseille, évidemment, est prise en compte et fait partie de notre analyse. Pour autant, on va déjà espérer que la situation s’apaise dans les relations entre le club et ses supporters. Et même si ça fera partie de l’analyse lors des prochaines rencontres concernant l’Olympique de Marseille, ce n’est pas pour ça qu’on va décider d’encadrer ou d’interdire les déplacements des supporters de Marseille. Après, je ne me prononcerai pas sur le fond du conflit entre les supporters et le club.

On a pu entendre des chants homophobes dans les tribunes du Parc des Princes lors du Classique, que fait la DNLH à ce sujet ?

Ce sont malgré tout des sujets de violence. Toutes ces discriminations sont évidemment suivies avec attention par la DNLH. On travaille aussi avec les instances pour lutter contre ces phénomènes d’homophobie ou de tout type de discrimination. Il y a des groupes de travail sur le sujet, mais il y a aussi un gros travail qui est fait par les clubs en matière de prévention de ces phénomènes.

Des sanctions pourraient suivre ?

Les dispositions pénales et légales existent pour lutter contre ces phénomènes. Lorsque les conditions seront réunies, il sera nécessaire et il est nécessaire que des poursuites soient engagées et des enquêtes pénales ouvertes, afin que les auteurs de ces infractions soient poursuivis et fermement condamnés pour ces comportements inacceptables dans les stades. Il y a un gros travail de prévention à faire sur ces phénomènes, parce que je suis malgré tout intimement convaincu qu’une partie de ces supporters qui ont pu tenir ces propos ne se rendent pas compte de leur gravité. La prévention passera aussi peut-être par de la répression, c’est-à-dire faire des exemples, parce que si les auteurs de ces faits sont fermement condamnés, ça aura un effet positif sur les autres supporters qui pourraient avoir envie de se comporter de la même façon. Les stades de foot ne peuvent pas être le théâtre de ce type de propos et de comportements parfaitement inacceptables.

Comment expliquer que le foot soit le sport avec le plus de débordements ?

Je n’ai pas forcément d’explication. Le supporter de foot est un peu plus turbulent. La très grande majorité des gens qui vont voir les matchs de foot sont des gens qui viennent juste pour supporter leur équipe, faire la fête et assister à un beau spectacle. Il faut qu’on arrive à traiter la minorité qui pose problème et qui a des comportements qui sont inacceptables dans les enceintes de football. Il est également nécessaire d’être vigilant à ce que ces comportements déviants qu’on constate dans le foot, et auxquels on assiste régulièrement, ne se propagent pas à d’autres disciplines, notamment les sports collectifs.

La finale de Ligue des champions est une mauvaise expérience, mais qui a été très utile pour la construction des dispositifs à venir. Thibaut Delaunay

On évoque souvent les débordements en France en oubliant parfois que ça arrive aussi à l’étranger comme lors d’Ajax-Feyenoord il y a quelques jours…

Je pense qu’on ne regarde pas assez ce qu’on fait de bien, on travaille assez bien en France dans la préparation de ces rencontres. Ce n’est encore une fois pas suffisant, on doit encore pouvoir faire mieux. Alors on a encore des marges de progression, mais contrairement à ce que pourrait penser l’imaginaire collectif, tout n’est pas aussi noir en France, et tout n’est pas aussi rose dans les pays voisins. Donc, il ne faut pas croire que la France est le vilain petit canard et le mauvais élève de l’Europe. Forcément, on a notre vision franco-française, mais je peux vous garantir qu’il y a aussi des incidents malheureusement graves qui se passent à l’étranger.

On peut aussi penser que les autres pays, notamment européens, gardent en mémoire les différents incidents ayant entouré la finale de la Ligue des champions 2022. Quelles leçons ont été tirées de cet échec ?

Il y a eu des retours d’expérience, des analyses où on a identifié les points de dysfonctionnement, et donc il est important de se servir de cette mauvaise expérience pour en faire une force. C’est malheureux qu’on ait eu ces incidents importants lors de cet événement planétaire, mais je pense qu’on a appris de ces incidents, ce qui nous a permis de nous remettre en bonne configuration pour faire face au défi que représente cette Coupe du monde de rugby, qui elle aussi va être riche d’enseignements. Cette compétition nous aura permis de tester et d’éprouver nos dispositifs qui vont encore monter en puissance pour les Jeux olympiques, puisqu’on est encore sur un autre niveau de spectateurs, de touristes et de supporters qui vont affluer du monde entier en France. Encore une fois, la finale de Ligue des champions est une mauvaise expérience, mais qui a été très utile pour la construction des dispositifs à venir.

Le Bayer est à venir