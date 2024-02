Tellement Pied : l'échappée mexicaine de Maradona

So Foot fête ses 20 ans en vous offrant un podcast, Tellement Pied , qui vous dévoile les coulisses des articles cultes parus dans le magazine entre 2003 et 2023. Ce dixième épisode vous transporte à Culiacán, au Mexique, quand Diego Maradona y entraînait l’équipe des Dorados de Sinaloa.

RB et NP le Jeudi 29 Février à 12:30 Article modifié le Jeudi 29 Février à 12:35

Après la carrière légendaire, après l’Argentine, après la drogue et les doigts d’honneur, Diego Maradona est parti à Culiacán, au Mexique, pour entraîner l’équipe des Dorados de Sinaloa. Joachim Barbier, l’un des pionniers de l’histoire de So Foot, est allé l’interviewer à ce moment-là, en 2018. Une interview qui s’est déroulée dans un couloir, assis sur des glacières ; une interview un peu hors du temps, alors qu’El Pibe de Oro faisait face, deux ans avant sa mort à seulement 60 ans, à la diminution du corps et aux conséquences de nombreux excès.

Qu’est-ce que ça fait, de rencontrer une idole d’adolescence au moment où elle n’est plus vraiment ce qu’elle a été ? Dans ce dixième épisode de Tellement Pied, Joachim vous dit tout de cet entretien et de comment il en a fait un article, « L’eldorado de D10S » publié dans le So Foot numéro 162 en décembre 2018.

