Le slalom fou d’un clébard en D2 mexicaine

Un attaquant qui a du chien.

La rencontre de Liga de Expansión (deuxième division) mexicaine entre les Alebrijes de Oaxaca et les Dorados de Sinaloa, ce jeudi, a été marquée par une action de génie. Pas signée par les Alebrijes – qui se sont pourtant imposés quatre buts à zéro –, mais plutôt par un invité surprise à quatre pattes apparu dans le temps additionnel. Surgissant en pleine action, un chien a en effet provoqué l’interruption du jeu et forcé le portier des visiteurs à lui laisser le cuir, avant de signer une belle conduite de balle, de choper la sphère dans sa gueule et de slalomer entre tout le monde (joueurs, stadiers) sous les acclamations de la foule : du grand spectacle. Un joueur de l’équipe locale a finalement stoppé sa course, après plus d’une minute de folie.

🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰 🐶 Nadie se la pudo quitar… ¡Un verdadero CRACK! ❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

À quand un challenge Orange pour les toutous à la mi-temps des matchs ?

