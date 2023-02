Strasbourg parvient à freiner Lens

Buts : Prcić (14e) et Gameiro (16e) pour Strasbourg // Claude-Maurice (11e) et Openda (33e) pour Lens

Lens perd du terrain sur le PSG.

À la Meinau, Lens n’a pas réussi à venir à bout de Strasbourgeois transfigurés par la première sur le banc de Mathieu Le Scornet qui a remplacé Julien Stéphan en début de semaine. La rencontre s’est emballée dans le premier quart d’heure. Les Sang et Or ont d’abord ouvert le score par Alexis Claude-Maurice qui a transpercé une défense trop passive avant de conclure du pied gauche (0-1, 11e). Mais Strasbourg s’est révolté et a repris l’avantage en deux minutes. Sanjin Prcić, à la retombée d’un corner aux abords de la surface, s’est chargé d’égaliser en envoyant un missile dans les buts de Brice Samba (1-1, 14e). Et la Meinau a de nouveau rugi quand Kevin Gameiro a poussé le ballon au fond des filets après une frappe de Ludovic Ajorque repoussée par le portier lensois (2-1, 16e).

En difficulté face au défi physique proposé par leurs hôtes dans la première demi-heure, les Sang et Or sont tout de même parvenus à égaliser par Loïs Openda, à la réception d’un centre « galette » de Florian Sotoca (2-2, 33e). En seconde période, ce sont les gardiens qui ont brillé. Matz Sels s’est imposé dans son face-à-face avec Openda (71e), tandis que Samba l’a imité devant Habib Diallo (77e). Et le dernier rempart alsacien a remis ça pour enlever une tête de Florian Sotoca (83e), puis une frappe à bout portant de Pereira da Costa (87e) et ainsi préserver un point important pour le maintien.

Et on dit merci Matz Selz.

Strasbourg (5-3-2) : Sels – Doukouré, Perrin, Nyamsi, Djiku (Le Marchand, 78e), Liénard – Bellegarde, Prcić (Aholou, 84e), Diarra (Sissoko, 73e) – Gameiro (Diallo, 73e) , Ajorque (Mothiba, 84e). Entraîneur : Mathieu Le Scornet.

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana (Poreba, 73e), Fofana, Machado (Haïdara 80e), – Sotoca, Openda (Labeau-Lascary, 80e), Claude-Maurice (Pereira Da Costa, 73e). Entraîneur : Franck Haise.