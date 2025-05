C1

Demies

PSG-Arsenal (2-1)

Sondage : le PSG qui perdait en 8es de finale de Ligue des champions vous manque-t-il ?

SF le Jeudi 08 Mai à 00:05

Voilà, le Paris Saint-Germain va retrouver la finale de la Ligue des champions après avoir tapé le quart de la Premier League. Plus de moqueries (au moins jusqu'au 31 mai), plus de remontadas, plus d'ADN parisien, en fait. Le PSG qui perdait en huitièmes de finale de C1 vous manque-t-il déjà ? Allez, vous pouvez nous le dire. Au moins, un petit peu.