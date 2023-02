Sochaux cartonne, Sainté confirme et Dijon stagne

Après le nul du HAC plus tôt dans l'après-midi, Sochaux a fait la bonne opération de ce multi Ligue 2 en s'imposant largement contre Annecy, passant ainsi devant les Bordelais. Dans le même temps, Saint-Étienne continue d'avancer et Dijon de stagner.

Tandis que Bordeaux ne se déplace à Amiens que ce lundi, les Sochaliens ont eu la bonne idée de mettre la pression sur les Girondins en s’imposant tranquillement ce samedi face à Annecy à Bonal (5-1). L’affaire est pliée en moins de 45 minutes, avec le doublé de Moussa Doumbia : le Malien ouvre rapidement le score d’une frappe croisée, puis transforme un penalty juste avant la pause. Entre-temps, il a profité de la mauvaise relance de Gaby Jean pour offrir sur un plateau le 2-0 à Gaetan Weissbeck. Tony Mauricio corse l’addition à l’heure de jeu, avant que Moise Sahi Dion ne sauve l’honneur sur penalty. Avec ce succès parachevé par la réalisation de Eliezer Mayenda, les Lionceaux sont provisoirement deuxièmes. Juste derrière, Metz met aussi la pression aux Bordelais en revenant à un point grâce à son succès contre Nîmes et à l’ouverture du score de Georges Mikautadze. En seconde période, Youssef Maziz aggrave la marque de la tête (2-0).

En forme depuis quelques semaines, le SM Caen commence à se présenter comme un véritable prétendant à la montée. Grâce au but de Yoann Court – très bien servi par Godson Kyeremeh – puis au flair de ce dernier pour doubler la mise avant la pause, les Normands s’imposent à Guingamp et reviennent à cinq points de la deuxième place. Malgré la réduction de l’écart via une sublime frappe à l’entrée de la surface d’Amani El Ouazzani, les Bretons s’inclinent et commencent à regarder derrière (1-2). En logeant un missile dans la lucarne côté ouvert, le gaucher Kylian Kaïboué inscrit son deuxième coup franc en une semaine et permet à Bastia d’ouvrir la marque à Rodez. Christophe Vincent y va également de son but, et les Corses restent accrochés au bon wagon (0-2). Les Ruthénois, eux, restent bons derniers et voient le maintien s’éloigner.

Sur la pelouse de Laval, et au terme d’un match terne, Quevilly-Rouen a su s’arracher pour prendre les trois points en s’en remettant à une superbe frappe de Gustavo Sangaré (0-1). QRM reste donc dans la course, alors que Laval stagne dans le ventre mou. Et les Stéphanois reviennent à une longueur des Lavallois, parce que Saint-Étienne continue de surfer sur sa bonne dynamique en enchaînant un quatrième succès de rang. Après un gros effort de Jean-Philippe Krasso sur un contre, Dennis Appiah hérite du ballon côté droit et centre au second poteau où Ibrahima Wadji marque dans le but vide. Krasso transforme ensuite sereinement un péno, pour valider cette victoire face à Pau (2-0).

En bas de tableau, les Chamois – qui vont mieux ces derniers temps – ont subi la loi du Paris FC sur l’horrible gazon de Charléty. Les Parisiens glanent leur troisième victoire de la saison à la maison grâce à un doublé, dont un penalty, de Morgan Guilavogui et un but tardif d’Ilan Kebbal (3-0). Ce succès permet aux locaux de respirer, alors qu’ils comptent toujours un match de retard. Les Niortais, eux, glissent à la dix-neuvième place à quatre points des Palois (premiers non-reléguables), mais sont à égalité avec les Dijonnais. Car même si les Bourguignons ont enfin trouvé le chemin des filets après cinq matchs sans marquer le moindre but, ils n’ont pu prendre qu’un point à Valenciennes. Après avoir le score à la 48e, ils se retrouvent menés à peine cinq minutes plus tard. Le but de Xande Silva permet finalement au DFCO de ne pas revenir bredouille, encore (2-2).

EA Guingamp 1-2 SM Caen

Buts : El Ouazzani (54e) pour les Bretons // Court (19e) et Kyeremeh (41e) pour les Normands

Stade lavallois MFC 0-1 Quevilly-Rouen

But : Sangaré (70e) pour QRM

FC Metz 2-0 Nîmes Olympique

Buts : Mikautadze (30e) et Maziz (67e) pour les Grenats

Paris FC 3-0 Chamois niortais

Buts : Guilavogui (72e SP, 86e) et Kebbal (90+3e) pour les Parisiens

Rodez AF 0-2 SC Bastia

Buts : Kaïboué (25e) et Vincent (60e) pour les Corses

AS Saint-Étienne 2-0 Pau FC

Buts : Wadji (29e) et Krasso (76e) pour les Verts

FC Sochaux-Montbéliard 5-1 FC Annecy

Buts : Doumbia (2e, 38e SP), Weissbeck (17e), Mauricio (58e) et Mayenda (90+3e) pour les Lionceaux // Dion (63e, SP) pour les Haut-Savoyards

Valenciennes FC 2-2 Dijon FCO

Buts : Kaba (51e) et Grbić (54e, SP) pour les Nordistes // Le Bihan (48e) et Silva (72e) pour les Bourguignons