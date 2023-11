Maillots de Messi et Ronaldo R9 signés, cadre Boca-River… Découvrez notre incroyable vente aux enchères spéciale Brésil vs Argentine !

Jamais deux sans trois. Après le succès des deux dernières ventes en ligne avec Catawiki, plateforme d’enchères pour les collectionneurs et amoureux du sport vintage et partenaire historique de notre Incroyable Brocante Sports, on remet ça. Avec un thème bien alléchant : une vente de souvenirs sportifs spéciale Brésil vs Argentine. Au menu donc, plus d’une trentaine d’objets et autant de pépites. Voici notre top 5.

On débute avec un classique : le maillot 2006-2007 de la sélection brésilienne floqué Ronaldo numéro 9 dans le dos et signé par la légende (photos et certificat d’authenticité à l’appui). Prix final estimé par l’expert Catawiki : 750-1000 euros.

Ronaldo Nazario n’est pas le seul Auriverde à prendre indirectement part à cette vente. On trouve aussi des tuniques de Pelé, Ronnie, Roberto Carlos, Cafu, Zico… L’Argentine n’est pas moins bien représentée avec des maillots encadrés de Lionel Messi, Diego Zanetti, Hernan Crespo et même… Alexis Mac Allister. Puis évidemment le plus grand footballeur de tous les temps : Diego Armando Maradona. Qui est aussi représenté dans cette vente via un maillot original Adidas – non signé – modèle Argentine au Mondial 1994, manches longues, taille 2. Soit l’équivalent du M.

On ne trouve pas que des maillots. Il y a aussi des chaussures. En l’occurrence le modèle en édition très limitée baptisée « Las Estrellas » et frappée des trois étoiles pour les trois titres de champions du monde de l’Argentine. Modèle que Messi porte depuis lors de ses matchs avec l’Albiceleste. Offre de départ : 1€.

Le football de clubs n’est pas en reste avec ce magnifique cadre River Plate vs Boca Juniors. Ou plutôt cette affiche tirée de la revue El Grafico sur laquelle pose l’ancien Marseillais et champion du monde 1978 Norberto « Beto » Alonso en face de Diego Armando Maradona. Bonus : l’œuvre est signée par les deux protagonistes.

Dernière trouvaille de la rédac, ce grand tirage photographique emblématique (et signé) où Pelé claque la bise à Mohamed Ali. Ou plutôt l’inverse, puisque le cliché date du 1er octobre 1977, jour où O Rei met un terme à sa carrière au Giants Stadium de New York devant environ 75 000 spectateurs, lors d’une improbable confrontation entre les clubs de sa vie : Cosmos vs Santos. Pour l’anecdote, Pelé jouera une mi-temps avec chacune. Et Cassius Clay de déclarer ce jour-là : « Je veux être comme Pelé. Je veux arrêter en étant encore champion et que les gens me réclament. Et j’aurais le droit à une grosse fête au Madison Square Garden. »

Attention, cette vente est en ligne depuis ce vendredi midi et durera pile poil dix jours, donc jusqu’au 19 novembre prochain. Ne tardez pas.

