Sans forcer, Paris écarte Le Havre

PSG 2-1 Le Havre

Buts : Doué (9e) et Ramos (50e) pour les Rouge et Bleu // Soumaré (60e) pour le HAC

Le PSG débute bien sa route vers Arsenal. Quatre jours après leur qualification en demi-finales de Ligue des champions, les Parisiens recevaient un HAC sonné par Rennes la semaine dernière et en pleine lutte pour son maintien, au Parc des Princes. Sans forcer, les champions de France se sont imposés tranquillement et continuent leur cavalier seul (2-1). Devant des tribunes rajeunies par les vacances scolaires, les Rouge et Bleu se sont d’ailleurs présentés avec une équipe largement remaniée, où Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye étaient titulaires et Warren Zaïre-Emery latéral gauche. En face, les hommes de Didier Digard, qui retrouvait le Parc pour la première fois en tant que coach, débarquaient dans la capitale dans un 4-3-3 ambitieux.

Doué frappe le premier

Alors qu’en fin de semaine, Luis Enrique a réaffirmé sa volonté de terminer la campagne domestique invaincu, ses ouailles s’attellent à ne pas se faire de frayeur. Pourtant, dès les premières secondes de la rencontre, Achraf Hakimi perd un ballon proche de sa surface et offre à Abdoulaye Touré la première frappe du match. Ça n’empêche pas les leaders du championnat de mettre le pied sur le ballon et de beaucoup tenter, à l’image d’un Mbaye très remuant et intéressant sur son côté droit. La différence vient toutefois de l’homme en forme du moment. Une vingtaine de minutes après avoir récupéré son trophée de joueur du mois, Désiré Doué profite d’un bon travail de Bradley Barcola et d’un contre favorable pour ouvrir le score (1-0, 8e) et confirmer qu’il marche bel et bien sur l’eau. La suite, c’est un festival de coups mal joués par les locaux et Mathieu Gorgelin qui se rattrape de ses boulettes face à Rennes.

🇫🇷 #PSGHAC 🔥 Désiré Doué ouvre le score pour Paris, après une belle combinaison avec Bradley Barcola !#Action pic.twitter.com/r8aJlAB7EX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2025

Car si le PSG rate une multitude de contre-attaques ou se complique parfois la vie, il tombe essentiellement sur un gardien très inspiré, qui prive successivement Mayulu, Ramos, Barcola, Mbaye et Doué du deuxième but parisien. Entre-temps, bien lancé en profondeur Josué Casimir pense pouvoir tromper Matvey Safonov, mais sa tentative, plus proche du centre que du tir, finit dans les gants du Russe. Paris domine et s’amuse, mais Paris ne conclut pas, la faute à un Gorgelin à huit (8 !) parades à la pause et qui frustre encore Barcola juste avant l’ultime coup de sifflet des 45 dernières minutes.

Circulez, il n’y a plus rien à voir, quoique…

Au retour des vestiaires, les Parisiens reprennent leur nette domination et se mettent à l’abri encore plus rapidement qu’en première période. Avec un enchaînement en une touche, Barcola trouve Mayulu, qui centre en retrait pour Ramos. Celui-ci, une fois n’est pas coutume, trouve finalement le chemin des filets en tant que titulaire (2-0, 50e). Le match semble plié, mais c’est le moment pour Le Havre de se rebiffer. Alors qu’Hernandez hésite à jouer un ballon au milieu de terrain, les visiteurs filent en contre et Abdoulaye Touré voit sa frappe s’envoler au-dessus du but de Safonov. Sauf que Paris finit par flancher, sur corner, tiens donc, et qu’Issa Soumaré réduit la marque (2-1, 60e). De quoi rappeler aux Havrais, bien que dominés, qu’ils sont déjà revenus avec un point de Paris l’an dernier et qu’ils se verraient bien refaire le coup, qui se transformerait en or dans la lutte pour le maintien.

Le @PSG_inside (82) a inscrit plus de buts après 29 matchs de @Ligue1 cette saison que l'ensemble de l'exercice précédent en 34 rencontres dans l'élite (81). #PSGHAC — Stats Foot (@Statsdufoot) April 19, 2025

D’autant que Gorgelin continue sa mission sauvetage et prive Mayulu du but du break presque dans la foulée. L’heure est venue pour les entraîneurs d’ouvrir leur banc, et pour les joueurs de relâcher leur effort après un début de deuxième acte à 100 à l’heure. Idéal pour les Parisiens, qui remettent le pied sur la gonfle et font gentiment tourner, surtout avec l’arrivée sur la pelouse de l’expert en la matière, Vitinha. Mais les maux de l’après-midi restent les mêmes, et Ramos continue ses vendanges en envoyant un délice de centre de Doué en tribunes, avant que Gorgelin ne sorte encore parfaitement dans les pieds de Zaïre-Emery. Finalement, le soufflé retombe franchement, et la fin de match est assez tranquille de part et d’autre, Le Havre n’arrivant pas à se surpasser pour égaliser. Même sans briller, Paris s’impose tranquillement et lance parfaitement sa préparation en vue de la double confrontation contre Arsenal, faisant au passage déjà mieux que l’an dernier devant le but. Pour Le Havre, le plus dur est à venir, avec une 16e place en danger avant le derby entre Lyon et Saint-Étienne dimanche, alors que Reims peut s’envoler en cas de succès face à Toulouse.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Hakimi (Mendes, 61e), Berlado, Hernandez, Zaïre-Emery – Lee (Neves, 73e), Mayulu, Doué (Kimpembe, 81e)- Mbaye (Vitinha, 61e), Ramos, Barcola (Kvaratskhelia, 73e). Entraîneur : Luis Enrique.

Le Havre (4-3-3) : Gorgelin – Nego (Housni, 90e+1), Youté Kinkoué (Joujou, 79e), Lloris, Ballo-Touré – Touré, Mwanga, Diawara (Ayew, 64e) – Casimir, Koka (Kechta, 64e), Soumaré (Ndiaye, 79e). Entraîneur : Didier Digard.

