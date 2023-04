Quand Strasbourg gagnait la Coupe de France… mais descendait en D2

S’il y a un match qui symbolise la chaotique saison 2000-2001 du Racing Club de Strasbourg, c’est bien cette rencontre de la 22e journée de Division 1, disputée face à Metz. Alors que les Alsaciens mènent 1-0, l’arbitre de touche, Nelly Viennot, s’écroule au sol à la 67e minute de jeu. Un supporter strasbourgeois vient de lancer un pétard, qui a explosé près d’elle. Blessée, elle est évacuée sur civière, ce qui conduit l’arbitre central à mettre fin à la rencontre. Un événement qui fait définitivement basculer la saison du Racing club de Strasbourg du mauvais côté, selon Gharib Amzine, milieu de terrain du club de 1998 à 2001 : « C’était un match charnière pour nous. On n’était pas encore largués pour la course au maintien. Mais, à cause de cet incident, on doit rejouer ce match et on perd… » De fait, pas grand-chose ne fonctionnera cette saison pour Strasbourg en championnat, notamment à cause d’un contexte extrasportif très tendu.

La folie des grandeurs

Trois ans plus tôt, en 1997, le club avait été vendu à la multinationale américaine International Management Group (IMG). Un nouveau propriétaire qui assure vouloir mettre sur pied une équipe capable de viser les sommets du championnat. Mais ces belles paroles ne seront jamais suivies de faits. Le recrutement du Racing ne décolle pas et la colère des supporters vis-à-vis de leur direction va crescendo, alors que le club réalise une première partie d’exercice 2000-2001 catastrophique: le Racing cumule 10 défaites en 17 matchs de D1, ce qui conduit au licenciement de l’entraîneur, Claude Le Roy, remplacé par le coach de l’équipe réserve, Yvon Pouliquen. Ce dernier se souvient alors d’une équipe sous tension permanente : « Il y a eu l’affaire du pétard, les problèmes avec les supporters…Forcément, l’ambiance dans le vestiaire n’était pas idéale. Il n’y a jamais eu de bagarre, mais les garçons ne s’entendaient pas forcément. » Une atmosphère pesante, qui contribuera à condamner le club à descendre en Division 2 à la fin de la saison. Mais qui a paradoxalement nourri la soif de vaincre des Strasbourgeois en Coupe de France, où ils vont s’offrir un parcours épique.

La peau du Lyon

Après avoir triomphé de Nancy, Clermont et Valence, trois adversaires à leur portée lors des tours précédents, les Alsaciens retrouvent l’Olympique lyonnais en quarts de finale de l’épreuve. Un vrai mastodonte, qui terminera second de la D1 cette année-là. Ce qui n’empêche pas les Alsaciens de scalper les Gones, 3-0, à la Meinau. Une rencontre où le Racing plante trois buts en dix minutes, signés Pascal Johansen, Danijel Ljuboja et Peguy Luyindula. « On a fait un match énorme contre Lyon, mais il ne faut pas se fier au score, on ne s’est pas non plus baladés, nuance Gharib Amzine. Après, la Coupe, c’était notre bouffée d’oxygène, elle a permis de ressouder le groupe, alors que rien n’allait en championnat. » « La Coupe a conservé le groupe en éveil, elle a mobilisé l’ensemble des joueurs », confirme Pouliquen.

L’ovni Chilavert et la balade nantaise

De quoi aussi transcender la nouvelle star de l’effectif strasbourgeois, le controversé José Luis Chilavert, qui livre une partition sans fausse note face aux Lyonnais. Mythique gardien de la sélection paraguayenne, le portier est tardivement recruté par le Racing et débarque en Alsace début novembre 2000. Malheureusement, l’idylle entre « Chila » et Strasbourg se révèle vite orageuse. Caractériel, en surpoids à ses débuts en France et loin d’être irréprochable dans ses buts, le gardien s’obstine aussi à vouloir tirer les penaltys et les coups francs, un exercice dans lequel il excelle. « À ses débuts, j’avais sorti Chilavert du groupe pour qu’il se retape physiquement, se souvient Pouliquen. Puis je l’ai réintégré à l’équipe. C’était quelqu’un de spécial, très attachant, mais avec un ego surdimensionné. Mais je pense que c’est nécessaire chez un joueur de ce calibre. »

À l’image de ses partenaires, le Paraguayen retrouve ainsi de sa superbe dès que la Coupe de France revient pointer le bout de son nez. En demi-finales de l’épreuve, le Racing affronte un autre gros poisson, le FC Nantes, futur champion de France 2001. Un match où l’attaquant strasbourgeois Peguy Luyindula ouvre le score en envoyant une frappe pure du pied gauche dans les filets de Mickaël Landreau. « Peguy a été exceptionnel. Il était vraiment en train de s’affirmer à ce moment-là », savoure Pouliquen. Dominateur, collectivement rodé, Strasbourg inflige un humiliant 4-1 aux Canaris, Chilavert se permettant même d’inscrire le dernier but des siens sur penalty, après une faute sur Luyindula dans la surface.

Un trophée doux-amer

Ne reste plus qu’une ultime marche à franchir, celle de la finale. Rien d’insurmontable a priori pour le Racing, déjà relégué en D2, et qui ne pense plus qu’à la Coupe. Seule la modeste équipe d’Amiens, qui évolue alors en National, se dresse entre les Strasbourgeois et le trophée. “Sauf qu’en fait, la finale a été très compliquée, pose Pouliquen. On a eu énormément de mal à apprivoiser le Stade de France. J’ai senti une équipe très crispée.” Au terme d’une rencontre assez terne (0-0), les deux formations doivent se départager via une séance de tirs au but. “Paradoxalement, je n’ai perçu aucune crainte chez les joueurs à ce moment-là. Aucun n’a douté au moment de tirer.”

Et surtout pas José Luis Chilavert qui, après avoir détourné la tentative de l’Amiénois Jean-Paul Abalo, a la balle de match au bout du pied. S’il réussit son tir au but, le Paraguayen sacrera les siens. « On avait zéro doute. On savait qu’il allait marquer », tranche Amzine. Comme prévu, « Chila » ne tremble pas et c’est dans ses bras que ses partenaires vont se jeter pour célébrer la troisième Coupe de France de l’histoire du club. « Cette saison, c’était un tout. Il y a eu pas mal d’amertume, mais aussi beaucoup de joie, rembobine Amzine. Oui, on descend en D2, mais aujourd’hui, cette Coupe, c’est le seul titre national que j’ai gagné. Et à la fin, on retient avant tout le palmarès. »

