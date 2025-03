PSG-Lille : le bal des ambassadeurs

Les groupies de Warren Zaïre-Emery peuvent se réjouir. Après avoir disputé une demi-heure en Coupe de France face à Saint-Brieuc, le titi parisien devrait de nouveau fouler la pelouse du Parc des Princes à l’occasion de la réception de Lille. « Il aura plus de minutes pour le faire monter en puissance », a confirmé Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi. « Je voulais revenir au plus vite, j’ai fait beaucoup de cardio. On va essayer d’être dans la meilleure forme possible pour Lille déjà et après Liverpool », jurait pour sa part l’intéressé, absent depuis le 29 janvier à la suite d’une entorse subie face à Stuttgart, après la qualification de son club en demi-finales.

Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi soir. Oui, samedi soir car, non, la rencontre n’a finalement pas été décalée, au grand dam de Bruno Genesio. « Il y avait une règle qui avait été mise en place pour protéger les clubs qui jouaient le mardi. Celle-ci disait de ne pas les faire jouer le vendredi. Mais ce n’était pas possible, puisque Paris jouait mercredi en Coupe de France. La seule solution était le report du match, rappelait le technicien nordiste en conférence d’avant-match. Ça n’a pas été accepté, c’est comme ça, on va s’adapter. […] Je pense qu’il y avait matière à faire beaucoup mieux, en réfléchissant un petit peu en amont. Mais voilà, on ferme la parenthèse. »

Jouer sans se poser de questions

On peut comprendre la frustration du coach lillois, son LOSC, qui affronte le Borussia Dortmund ce mardi, aura en effet un jour de récupération en moins que son adversaire du soir, lequel ferraillera pour sa part face à Liverpool, qui est au repos ce week-end, FA Cup oblige. Qui plus est, Lille et Paris disputeront leur 39e match depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Aucune autre équipe française n’a fait mieux et pas sûr que cette statistique aide à combattre le fléau des calendriers surchargés. D’autant plus qu’en regardant la liste des joueurs ayant disputé le plus de minutes depuis le début de la saison, on retrouve 5 Lillois dans le top 5 (Diakité, Chevalier, Alexsandro, André et David). Peut-être parce que les Dogues disposent d’une profondeur de banc moindre que celle de leur adversaire parisien, plus habitué à faire tourner. Faut-il donc s’attendre à voir une énième formalité pour le club de la capitale qui a marqué 21 fois lors de ses cinq derniers matchs ? Tout le contraire, d’autant que Lille a gagné trois fois dans le même temps et est l’équipe de Ligue 1 qui a accumulé le plus de clean sheets (6).

Malgré la défaite 3-1 à l’aller, Bruno Genesio a promis qu’il ne viendrait pas au Parc pour « mettre le bus » et en a profité pour louer la qualité du groupe de Luis Enrique : « On voit une vraie identité de jeu avec le ballon. C’est peut-être l’année où on attend le moins le PSG en Coupe d’Europe, mais ça peut être la bonne année, même s’ils ont un très gros match en huitième, analyse-t-il. Je trouve qu’ils dégagent une certaine puissance avec le ballon, mais aussi une certaine force collective lorsqu’ils le perdent, ce qui est peut-être un peu nouveau par rapport aux autres équipes. » De son côté, Enrique s’attend à « un grand test et une grande opportunité, contre un rival qualifié en Ligue des champions, et qui nous crée des problèmes. Pour les joueurs qui veulent jouer contre Liverpool, il n’y a pas mieux. »

Une affiche de Ligue 1, une vraie

La (vague) polémique du report morte et enterrée, place au jeu. Ce match entre le leader et le quatrième, qu’on appellerait Topspiel en Bundesliga, a tout d’une rencontre alléchante (en faisant évidemment abstraction que la course au titre est déjà terminée), entre les deux dernières écuries à avoir remporté le championnat de France (de 2022 à 2024 pour le PSG, en 2021 pour le LOSC), mais aussi entre un cador qui va disputer une répétition générale avant de s’attaquer à la suite de sa compétition Némésis et un outsider en pleine bourre prêt à tout pour rester accroché au wagon de qualification pour la C1. Bref, 90 minutes de beau football en perspective, un samedi soir à un horaire fan-friendly (coup d’envoi à 21h05), profitons-en : ce PSG-Lille est ce qui se rapproche le plus d’une belle pub pour la Ligue 1, surtout en ce moment.

