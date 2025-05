Liverpool et Arsenal se partagent le point du nul

Liverpool 2-2 Arsenal

Buts : Gakpo (20e) et Díaz (22e) pour les Reds // Martinelli (47e) et Merino (70e) pour les Gunners

Carton rouge : Merino (79e)

Face à une équipe de Liverpool déjà auréolée de sa 20e couronne d’Angleterre, Arsenal a d’abord pris la foudre face à des Reds survoltés en première période avant de se réveiller. Cinq jours après l’élimination en demi-finales de la Ligue des champions, Mikel Arteta et les siens ont réagi en mettant fin à une série de trois revers consécutifs toutes compétitions confondues. Tant mieux, il n’était pas l’heure de tout balancer.

Deux éclairs pour commencer…

Peu palpitante en termes d’enjeux, la rencontre s’emballe pourtant rapidement et la première opportunité de la partie est signée Luis Díaz : trouvé par Mohamed Salah au point de penalty, le Colombien bute sur un David Raya auteur d’une parade décisive (8e). Le portier d’Arsenal est en revanche impuissant face à Cody Gakpo, quelques minutes plus tard : sur une touche rapide de Curtis Jones, Andrew Robertson lâche un centre téléguidé vers l’international néerlandais dont la tête au premier poteau termine au fond des filets (1-0, 20e). Mais ce n’est que le début des ennuis pour les Gunners car dans la foulée, Salah lance parfaitement Dominik Szoboszlai sur le côté droit : le Hongrois ne se pose pas de question et centre en direction de Luis Díaz, qui n’a plus qu’à conclure. Comme face au PSG il y a quelques jours, Arsenal a le ballon… Mais c’est leur adversaire, guidé par son attaquant égyptien enfin retrouvé, qui se montre bien plus tranchant et qui mène donc logiquement à la pause. Signe qu’Arsenal n’y est pas, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas cadré le moindre tir lors du premier acte.

… Avant une réaction d’orgueil

Sauf qu’au retour des vestiaires, Gabriel Martinelli relance l’orgueil des Gunners : Leandro Trossard fait la différence côté gauche et dépose un amour de ballon sur la tête de Brésilien qui croise parfaitement son coup de casque, permettant aux siens d’y croire de nouveau (2-1, 47e). Les Londoniens retrouvent enfin des couleurs, et parviennent ainsi à égaliser : après une lourde frappe de Martin Ødegaard difficilement repoussée par Alisson, Mikel Merino vient crucifier le portier brésilien (2-2, 70e) tel un renard des surfaces. Malgré le carton rouge récolté par l’international espagnol quelques minutes après son pion, Arsenal assure donc le point du match nul et conserve deux points d’avance sur Newcastle (troisième) à deux journées de la fin du championnat.

Martinelli réduit le score d’une tête bien placée 😍 Plus qu’un but à rattraper pour les Gunners !#LIVARS | #PremierLeague pic.twitter.com/OuQPC4qSiA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2025

Vers un nombre record de clubs anglais en Ligue des champions