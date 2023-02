Premier League

J20

MU-Man City (2-1)

Premier League : Les notes du derby Manchester United-Manchester City

Par Jérémie Baron Samedi 14 Janvier

Malgré l'entrée décisive de Jack Grealish, Manchester City et le fantomatique Erling Haaland sont tombés à Old Trafford. Grâce à un Tyrell Malacia habité et les éclairs de Marcus Rashford et Bruno Fernandes, les Red Devils savourent leur revanche du match aller.