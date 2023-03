Pourquoi Guardiola a-t-il empêché Haaland de marquer plus de cinq buts ? 

En claquant cinq pions en phase à élimination directe de Ligue des champions ce mardi soir face à Leipzig (7-0), Haaland a rejoint un ancien protégé de Guardiola : Lionel Messi. La Pulga avait également réalisé pareille performance en huitièmes de finale retours, c’était aussi contre une équipe allemande, le Bayer Leverkusen. Le Barça l’avait alors emporté 7-1 lors de l’édition 2011-2012. À côté de ces deux-là, Luiz Adriano, avec ses cinq buts en phase de poule avec le Chakhtior Donetsk face au Bate Borisov en 2014 (0-7), apparaît comme un petit joueur. Alors, en privant de dessert le Norvégien – déçu de ne pas prolonger le festin -, il paraît clair que Guardiola a voulu protéger le record du septuple Ballon d’or. On n’efface pas un GOAT des livres de record comme ça.

🗓️ OTD in 2012: Messi became the first player to score 5 goals in a #UCL game 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Z2xVjXDxYs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2022