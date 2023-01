Portugal-Suisse : le plafond de verre des huitièmes

Portugal Suisse Coupe du monde Diffusion sur

C’est un match qui est entré dans la légende du football et de la Coupe du monde. 25 juin 2006, le Portugal et les Pays-Bas s’affrontent en huitièmes de finale du Mondial allemand. Une rencontre qui n’aura pas volé son surnom de « Bataille de Nuremberg » avec pas moins de 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges – un record lors d’une compétition organisée par la FIFA – distribués par l’arbitre russe Valentin Ivanov. Et si peu ont en mémoire le pion de Maniche qui a offert la victoire au Portugal (1-0), personne n’a oublié les tacles de bouchers, les coups de boule et les gestes de MMA que se sont livrés les protagonistes sur la pelouse. Ni cette image des expulsés Deco et Giovanni van Bronckhorst qui regardent ensemble depuis les tribunes la fin de rencontre. Pris pour cible par les Néerlandais – il a notamment gardé la trace du crampon de Khalid Boulahrouz sur sa jambe pendant plusieurs jours – et sorti blessé à la demi-heure de jeu, Cristiano Ronaldo ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c’est la dernière fois que lui et le Portugal remporteront un huitième de finale de Coupe du monde. Du moins, jusqu’en 2022 et cet affrontement qui arrive face à la Suisse.

CR7 et le Portugal veulent briser la mauvaise série

La légende voudrait qu’il est plus difficile de gagner l’Euro que la Coupe du monde – du moins jusqu’à ce que le championnat d’Europe soit élargi à 24 équipes – en raison de la concentration des bonnes équipes sur le continent. Pourtant, depuis 2006, le Portugal a atteint la demi-finale de l’Euro 2012 (défaite aux tirs au but face au futur vainqueur espagnol) et remporté l’Euro 2016. Dans le même temps, les Portugais se sont inclinés en huitièmes de finale du Mondial 2010 (à nouveau face au futur vainqueur espagnol) et 2018 – défaite face à l’Uruguay -, et n’ont même pas passé les poules lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Dans son histoire, la Selecção n’aura d’ailleurs passé qu’à deux reprises un tour de phase à élimination directe : en 1966 avec Eusébio, et en 2006.

Cristiano Ronaldo symbolise parfaitement ce manque de résultats en Coupe du monde, puisque jusqu’à présent, il n’a toujours pas planté le moindre pion en phase à élimination directe d’un Mondial. À titre de comparaison, Eusébio – dont CR7 pourrait égaler le record de buts en CDM s’il venait à marquer face à la Suisse – en a inscrit 6 en 1966. Mais que le probable futur joueur d’Al Nassr se rassure, Lionel Messi aussi avait son compteur bloqué à zéro avant ce huitième de finale face à l’Australie. Que son capitaine marque ou non, le Portugal va surtout vouloir mettre fin à cette vilaine série en Coupe du monde et retrouver les quarts de finale. Superstitieux, les Portugais peuvent toujours se dire qu’à chaque fois qu’ils ont terminé à la première place de leur groupe – ce qui était le cas en 1966 et 2006 -, ils ont remporté leur huitième de finale.

La Suisse n’a jamais passé un tour depuis 1938

Pour se rassurer, la Selecção peut aussi se dire qu’elle n’est pas la seule à buter sur les huitièmes de finale en CDM. Et qu’elle affronte une sélection helvète qui, elle, n’arrive réellement pas à vaincre ce plafond de verre. C’est bien simple, la Suisse s’est inclinée en huitièmes des éditions 1994, 2006, 2014 et 2018. Pire, le pays d’Alexander Frei n’a jamais passé un tour de phase à élimination directe de Coupe du monde depuis… 1938 et une victoire face à l’Allemagne. Sauf que les coéquipiers de Yann Sommer ont mis fin à ce traumatisme en s’imposant aux tirs au but face à l’équipe de France en huitièmes de finale du dernier Euro, compétition dans laquelle les Suisses n’avaient jamais passé le moindre tour jusqu’à présent. Mais cette fois-ci, en cas de séances de tirs au but, les potes de Xherdan Shaqiri n’auront pas face à eux Hugo Lloris, mais bien Diogo Costa, véritable spécialiste dans l’exercice. Ne reste plus qu’à savoir laquelle des deux nations mettra fin à un tabou… Ou le prolongera.