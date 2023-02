Paris n’a pas de plan B

Des joueurs blessés, fatigués par l’enchaînement des matchs et même, à la dernière minute, atteints d’un mystérieux virus. C’est peu dire que le PSG s’avançait amoindri sur la pelouse du stade Louis-II pour défier l’AS Monaco. Mais comme l’ont martelé Christophe Galtier et consorts ces derniers jours, hors de question d’en faire une excuse. Pourtant, les joueurs de la capitale ont entamé cette partie sans la moindre envie, totalement apathiques et vite dépassés par le talent monégasque. La veille pourtant, leur entraîneur avait pointé devant la presse la perte de la bataille du milieu au Vélodrome et avait réclamé – une nouvelle fois – davantage de combativité et d’intensité de la part de ses ouailles. En vain.

Une construction d’effectif en question

Surtout, cette nouvelle déconvenue illustre l’incapacité du club de la capitale à se faire violence quand les événements ne tournent pas en sa faveur. Et interroge clairement sur la construction de l’effectif. Cette saison, la direction parisienne a fait le choix d’un all in sur trois joueurs dont l’objectif principal était la Coupe du monde, comme ils l’ont chacun rappelé à plusieurs reprises. Pas étonnant alors de voir les Rouge et Bleu surfer sur la réussite insolente de sa MNM pendant tout l’automne. Il n’était pourtant pas difficile d’imaginer que l’escapade qatarie laisserait des traces. Et maintenant qu’ils ne sont plus là en pleine forme ? Le néant.

3.1 – Monaco a accumulé 3.1 Expected Goals contre Paris ce soir, ne faisant mieux que contre Ajaccio en Ligue 1 cette saison (3.8 xG), c’est également le plus haut total concédé par le PSG sur un match en 2022/23. Récital. #ASMPSG pic.twitter.com/gOME61omEC — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2023

Une nouvelle fois, les renforts arrivés au mercato peinent à apporter la moindre plus-value, en tout cas de manière régulière. Carlos Soler n’a toujours pas proposé de prestation digne de ce nom, Hugo Ekitike a marqué quelques buts, mais reste en souffrance devant, Vitinha s’est éteint, Fabián Ruiz semble branché sur courant alternatif… Et que dire de la gestion du mercato d’hiver ? Les manques en charnière centrale étaient criants entre l’âge de Ramos et la blessure longue durée de Kimpembe, mais Paris s’est refusé à dépenser le moindre centime pour accélérer l’arrivée de Milan Škriniar. Tout en tergiversant au moment de remplacer Pablo Sarabia pour se retrouver le bec dans l’eau à la dernière seconde. Résultat, les onze alignés à Marseille et surtout ce samedi à Monaco n’étaient en aucun cas plus talentueux sur le papier que leurs adversaires. Une rareté absolue pour le PSG version QSI.

On va où maintenant ?

Depuis début 2023, Paris a donc perdu quatre de ses cinq déplacements face à des clubs de l’élite, n’a jamais été convaincant dans le jeu comme il a pu l’être avant le Mondial, et s’enfonce à chaque match un peu plus dans la médiocrité. À Monaco, les joueurs ont semblé perdus, avec à l’arrivée seize tirs concédés dans leur surface, un record depuis près de douze ans. Dans ce marasme, Christophe Galtier tâtonne encore, même s’il a fait amende honorable pour son 4-4-2 à plat infructueux tenté contre Reims. « Je suis furieux parce que notre entame de match est catastrophique, parce qu’après avoir réduit le score, on encaisse ce troisième but qui nous complique les choses, fulminait-il au coup de sifflet final sur Prime Vidéo. On fait avec les forces actuelles, c’est bizarre de dire ça quand on est au Paris Saint-Germain, le groupe est comme ça. » Justement, il ne devrait pas.

Dans ce contexte, quelle suite pour cette saison qui pourrait vite tourner au cauchemar à ce rythme ? Difficile à dire. Il y a tout juste une semaine, Galtier clamait vouloir donner toutes les clés à Messi, au vu des absences. Quelques jours plus tard, l’Argentin a rappelé du haut de ses 35 ans que son Graal cette saison était atteint et qu’aller se décarcasser tous les trois jours aux quatre coins de l’Hexagone, très peu pour lui. « Après une déception, il fallait essayer de rebondir vite parce qu’on a des échéances très importantes, ne pouvait à son tour que constater un Marquinhos dépité. C’est dans ces moments qu’il faut se parler et se regarder soi-même pour réfléchir à ce que tu peux faire de mieux. » A minima, ce Paris-là va désormais avoir besoin de leaders capables de trouver comment remotiver un peu les troupes. Presnel Kimpembe, de retour et qui est allé longuement discuter avec des supporters mécontents après la partie, est peut-être de ceux-là.