On était au match de l’environnement qui a duré… douze heures

Avec douze heures de jeu, le FC Fontenay-le-Fleury n’a pas vaincu le record du match de football le plus long du monde. Les 73 heures disputées en 2014 en Moselle tiennent toujours. Mais peu importe pour ce club des Yvelines, qui câline le cuir à deux pas du château de Versailles, l’objectif était ailleurs. « On va jouer du lever du soleil à son coucher, soit de 7h43 à 19h43 », avance Marc Maloisel, le jeune président du club (29 ans), en ce dimanche matin, alors que le soleil ne pointe pas encore le bout de ses rayons sur le stade René Descartes. Le long de l’autoroute A13, encore fluide, et au bout de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’École, c’est encore le calme plat. Les avions touristiques, encore au chaud dans les hangars, n’ont pas encore commencé leur balai. « C’est à cause d’eux qu’on n’a pas d’éclairage sur notre terrain d’honneur, peste René, un dirigeant du FCFF. En plus, ce ne sont que des Parisiens qui viennent voler ici ! » Un passe-temps aéronautique bien loin du message porté par l’évènement du jour, puisque si le FCFF court après la balle pendant douze heures en ce dernier dimanche de mars, c’est pour entamer sa mue écoresponsable et sensibiliser à la protection de l’environnement.

Devenir un club écoresponsable

En attendant les jeunes pousses et le public, le coup d’envoi est donné à 7h43 pétantes. C’est parti pour douze heures de football en continu, sur le terrain d’entraînement du complexe René Descartes. Tant pis pour ceux qui pensaient jouer sur le synthétique flambant neuf : « C’est ça le foot amateur qu’on aime : une pelouse grasse et des faux rebonds ! », se marre Marc. Sur un demi-terrain, 24 équipes composées de chaque catégorie du club, et de quelques invités, vont se relayer toute la journée. Mais au lever du jour, ce sont les dirigeants qui ouvrent le bal, dont le président Marc, qui explique : « Déjà qu’on a dû motiver tout le monde, y compris ceux qui ont match aujourd’hui, alors trouver des gens pour jouer à cette heure-là… C’était plus simple de convoquer tous les dirigeants, qui eux ne pouvaient pas dire non », sourit-il. Certains traînent des pieds et font remarquer que le lever de soleil n’est pas certain, derrière les épais nuages. « Ça joue ! », leur rétorque-t-on.

Pendant ce temps, au bord du terrain, il n’y a pas foule. Les U6 & U7 prennent le relais dès 8h43, et les dirigeants installent plusieurs barnums sur le demi-terrain attenant. Les marques partenaires du club y sont attendues pour animer la journée, avec, entre autres, du tennis ballon, du foot golf, des collectes de déchets ou encore une séance de tirs au but avec deux places pour la finale de Coupe de France pour le vainqueur. Une fois que tout est en place, et alors que le public est attendu dans l’heure, Marc Maloisel profite d’une pause-café au club house pour expliquer la démarche du FCFF. « Depuis qu’on l’a repris en 2019, on a axé la vie du club sur le socio-éducatif. Aujourd’hui, on a envie de passer à la vitesse supérieure sur le volet écologique. C’est le début d’un nouveau chapitre », explique-t-il, tout en gardant un œil sur le match en cours, entre les U10 et U11. Ces derniers ne le savent pas encore : ils vont devoir jouer plus longtemps que prévu, car l’autre temps fort de la journée démarre avec un peu de retard.

Pizzas, jokari et label FFF

Dans le club house, où les glorieux anciens sont ici les frères Gomis ou Aurélien Collin, le gratin du FCFF s’apprête à vivre un grand moment : la remise simultanée des labels jeunes et football féminin par le district. Un vrai évènement pour ce club de 500 licenciés et 50 dirigeants, dont l’équipe fanion évolue en D3. Un des motifs de fierté ? Les 13% de joueuses, au-dessus de la moyenne de 9% en Île-de-France. « On a demandé au district de venir nous remettre les labels aujourd’hui pour faire une belle fête. C’est une belle coïncidence un peu provoquée (rires) », sourit Marc. L’occasion pour le président d’officialiser le virage écoresponsable du FCFF, en invitant un membre de l’association Football Écologie France à prendre la parole. « On a pris contact avec FEF parce que c’est important d’être encadré pour bien mener notre transition écologique, on veut faire les choses bien, ce n’est pas juste pour se donner une image. En tant que club, seul, on a besoin d’être entouré pour devenir écoresponsable », explique le président. Ce qui nous ramène à l’objet de la journée : le match de l’environnement. Justement, invités et sponsors passent les crampons pour y contribuer eux aussi.

Sur la pelouse, le nombre de joueurs varie d’un créneau à l’autre, tout comme le niveau. Les gardiens désertent parfois des cages qui sont alors remplacées par des mini-buts. Mais peu importe : l’essentiel est de tenir le pari : jouer en continu jusqu’au crépuscule. Les heures passent, et les plus jeunes font place aux moins jeunes, qui reviennent de leur match du dimanche matin. Tout le monde met la main à la pâte, même si le temps fort de la journée reste le Clasico des U13. « Ils ont joué 1h30, avec beaucoup d’intensité, c’est l’âge où les gamins sont les plus durs à gérer », glisse le président, alors que les coups pleuvent entre les deux camps. Grâce à eux, le reste des dirigeants peut déguster quelques pizzas au chaud pendant que le soleil fait enfin son apparition, et qu’un jokari version football est déployé par l’équipementier écologique. L’occasion de discuter avec Benjamin Fontès, de Football Écologie France, partenaire de la rencontre. « Marc nous a contactés sur Twitter. Quand un club veut faire quelque chose au-delà du foot, avec un rôle pédagogique, on est là, résume ce dernier. Le foot est un levier pour sensibiliser, transformer notre mode de vie et faire notre transition écologique. Il a une influence énorme dans le monde, et il a donc un impact monumental. La transformation écologique du foot peut donc avoir un vrai impact sur le reste de la société. »

À son stand, les jeunes et moins jeunes sont ainsi sensibilisés à l’impact du ballon rond sur l’environnement, et invités à trouver des solutions pour le réduire, via une fresque. Des solutions que Benjamin Fontès et le FCFF comptent bien mettre à l’œuvre : « L’objectif est de construire un plan d’action pour l’année à venir, et le futur, pour diminuer leur impact sur l’évènement. On travaille beaucoup sur la mobilité, le covoiturage, encourager la mobilité douce en construisant des garages à vélos par exemple. L’alimentation et la buvette aussi sont centrales, avec la gestion des déchets pour tendre vers le zéro déchet. » Quant au message du jour, à savoir jouer sans lumière artificielle pour économiser de l’énergie, tout le monde est conscient de ses limites : « Jouer la journée, ce n’est pas facile à mettre en place avec les horaires fixés par les districts, les ligues, etc. Ce serait plus facile à mettre en place si les clubs décidaient eux-mêmes. Mais quand on parle aux enfants, c’est une des solutions qui revient le plus », assure Benjamin. Malgré quelques averses décourageantes, le match de l’environnement tient son pari. L’après-midi file au rythme des buts (score final : 75-72) et des changements d’équipes. Le dernier oppose les joueurs du « championnat du dimanche » aux U18. « Ça commence à être long », souffle Marc, cependant fier d’avoir relevé le défi. En attendant le prochain : réussir la transition écologique du club.

