Newcastle, prêt pour un grand tour d’Europe

« Je pense qu’il faudrait un miracle afin que Newcastle intègre le top 4 à la fin de la saison. » Cette déclaration qui date du 7 mars 2023, soit il y a presque deux mois jour pour jour, ne sortait pas de la bouche d’un parfait inconnu. Mais d’Alan Shearer, icone de la Premier League et légende de Newcastle. À cet instant, Newcastle vient d’enchainer cinq matchs sans victoire en Premier League en restant sur deux défaites sèches contre Liverpool et à Manchester City (deux prétendants à l’Europe, évidemment). Une dynamique qui attire Shearer dans le pessimisme, prêt à se contenter d’une qualification en Ligue Europa voire en Ligue Europa Conférence. Mais même le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League peut viser à côté, finalement : deux mois plus tard, Newcastle caracole au troisième rang du championnat et compte sept orteils en Ligue des champions cru 2023-2024. « Je n’osais pas le dire à voix haute jusqu’ici, mais Newcastle y est presque », concédait même Shearer, le 30 avril. Logique.

Un projet cohérent…

Lorsque le Fonds d’Investissement Saoudien rachète Newcastle à l’octobre 2021, Newcastle partait pourtant de très loin, à savoir la zone de relégation. Mais en quelques semaines, les nouveaux dirigeants façonnent les bases de leur projet avec des premières briques solides (Eddie Howe, Bruno Guimarães, …) qui amènent des résultats encourageants : une onzième place à l’arrivée, et un statut d’outsider attractif pour le prochain marché des transferts. Environ 140 millions d’euros dépensés plus tard, les Magpies ont leur recrue phare (Alexander Isak), une défense renforcée (Nick Pope dans les buts et Sven Botman en défense, qui rejoignent Kieran Trippier) et un collectif sans grande star mené par un coach en total maîtrise.

« Le travail qu’abat Eddie Howe avec l’effectif qu’il a, quand on compare aux autres clubs engagés dans la course au top 4… Etre dans le top 5 durant la majeure partie de la saison est un succès remarquable, notait Shearer. Howe mérite beaucoup de crédits pour avoir rendu cela possible, et finir dans le top 4 l’aiderait à poursuivre la progression des Magpies. » Une progression également visible à travers le prisme des statistiques : guidé par la meilleure défense de Premier League (27 buts concédés) sur laquelle les Magpies ont longuement compté pour gratter des points, le club s’est également récemment émancipé offensivement (23 buts sur les six derniers matchs, soit presque quatre de moyenne).

… et gagnant

Si la saison dernière servait de préchauffage, les Magpies ont depuis passé la vitesse supérieure. Outre ce top 4 – voire top 3 – qui leur tend désormais les bras (deux points d’avance sur Liverpool, avec deux matchs de plus à jouer), la progression se ressent en Coupe où Newcastle a échoué en finale de League Cup contre Manchester United. Un étage que les résidents de St James’ Park n’avaient pas atteint depuis 1999, en FA Cup. Pas sûr, même, que les dirigeants saoudiens imaginaient une progression aussi rapide. « Au départ, j’espérais que Newcastle fasse mieux que onzième. Mais je ciblais une septième, huitième ou neuvième place, avouait Shearer. Je ne pensais pas que le top 6 serait atteignable et si vous m’aviez dit que les Toons seraient troisième début mai, je ne vous aurais honnêtement pas cru ! »

Ce sont pourtant des dizaines de milliers de fans de Newcastle qui remplissent désormais St James’ Park avec des ambitions à peine dissimulées : jouer la C1 et la pôle position en Premier League l’an prochain, un trophée que Newcastle n’a jamais soulevé (son dernier titre de champion d’Angleterre remontant à 1927). « Je pense que personne ne viendra me contredire si j’affirme que les supporters qui méritent un peu de succès sont ceux de Newcastle, ils ont été sevrés depuis bien trop longtemps », rappelait, d’ailleurs, Shearer. À l’heure d’accueillir Arsenal ce dimanche, un parfum d’Europe enivra St James’ Park, prémices de ce qui attend un club prêt à embrasser son futur doré. « Newcastle ne craint personne et lorsqu’Arsenal va se rendre à St James’ Park ce dimanche, le stade sera en feu, annonce Shearer. Les joueurs des Toons doivent adorer rentrer sur la pelouse dans cet atmosphère, c’était mon cas ». Une nouvelle ère commence, à Newcastle.

