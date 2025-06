Trop fort pour Seattle, le PSG se faufile en huitièmes de finale

Seattle 0-2 Paris

Buts : Kvaratskhelia (30e) et Hakimi (66e) pour les Rouge et Bleu

Paris sans soucis. Quelques jours après un revers plus contrariant qu’infamant, le Paris Saint-Germain a repris sa marche en avant face au Seattle Sounders (0-2). Grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et d’Achraf Hakimi, les ouailles de Luis Enrique continuent à faire leur petit bonhomme de chemin outre-Atlantique. Les Sounders auront fait illusion un gros quart d’heure, avant de prendre l’eau. Paris connaîtra son adversaire dans la nuit, et pourrait bien retrouver… un certain Lionel Messi.

15 min de retard mais un but d’avance

Peut-être encore sonnés de leur défaite face à Botafogo, les Parisiens entament la rencontre piano piano et se font bouger par une équipe de Seattle qui a perdu ses deux premières rencontres dans la compétition. Devant leur public du Lumen Field, les régionaux de l’étape font bonne figure en début de rencontre. Plus entreprenants que les Parisiens, les Américains pressent haut, mettent du rythme et de l’envie, et voient Jackson Ragen passer proche d’ouvrir le score de la tête après 10 minutes de jeu. De quoi croire en l’exploit, sauf que le PSG remet la marche avant et prend le contrôle des opérations, et du ballon. Avec un Senny Mayulu titulaire en pointe (!) et qui multiplie les appels, Désiré Doué (12e) et Kvaratskhelia (16e) se régalent des espaces créés et tentent leur chance, mais le Français voit sa frappe détournée sur la barre.

😅 | Le but du… dos de Khvicha Kvaratskhelia pour l’ouverture du score du @PSG_inside ! Suivez la rencontre @SoundersFC 🆚 @PSG_inside gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈 pic.twitter.com/Y3dmisB8ny — DAZN France (@DAZN_FR) June 23, 2025

Alors que Vitinha s’essaye aussi à longue distance, Gianluigi Donnarumma perd un ballon très dangereux, sans conséquence finalement, grâce à la précipitation de Jesús Ferreira. Alors que la mainmise est totale, et que Stefan Frei met encore Doué en échec, c’est sur un coup du sort que Paris va ouvrir le score, Kvaratskhelia déviant involontairement une frappe non cadrée de Vitinha, après un corner repoussé (0-1, 30e). Si Hakimi a une dernière opportunité, Paris rejoint les vestiaires avec un but d’avance, c’est bien payé.

Hakimi, comme d’habitude

Après la pause, les joueurs de l’État de Washington ne sont plus capables de rééditer leur début de rencontre et c’est donc Paris qui prend rapidement les choses en main. Si Doué rate une belle occasion, après une superbe sortie de balle collective, et que João Neves rate le cadre à l’heure de jeu, Willian Pacho dégoûte les attaquants adverses à coups de sorties autoritaires loin de son but. Et finalement, quand Obed Vargas tente de mettre le feu dans la surface parisienne, Seattle est puni en contre, après un gros travail de l’entrant Bradley Barcola, qui sert Achraf Hakimi sur un plateau, pour son dixième but de la saison (0-2, 66e).

Paris gère tranquillement sa fin de match et voit Warren Zaïre-Emery être à deux doigts de mettre le troisième, que Nouhou Tolo tacle sur la ligne. Les dernières occasions sont même pour les locaux, avec deux frappes dangereuses de Jordan Morris et Cristian Roldan, hors cadre. Si le score ne bouge plus, Paris apprend avec joie la victoire de l’Atlético et peut même savourer la première place de ce groupe B. Si l’adversaire est encore inconnu, le prochain rendez-vous lui l’est, dimanche, 18h, contre le deuxième du groupe A. Normalement, Ousmane Dembélé en sera !

Seattle (4-2-3-1) : Frei – Roldan, Bell (Minoungou, 72e), Ragen, Nouhou – Roldan, Vargas (Morris, 87e) – Kent (Kossa-Rienzi, 57e), Rusnak (Leyva, 72e), Rothrock – Ferreira (Musovski, 57e). Entraîneur : Brian Schmetzer.

Paris (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Neves (Zaïre-Emery, 64e) – Vitinha, Ruiz – Doué (Mbaye, 82e), Mayulu (Ramos, 77e), Kvaratskhelia (Barcola 64e). Entraîneur : Luis Enrique.

