Manchester City fête son titre face à Chelsea

Manchester City 1-0 Chelsea

But : Alvarez (11e)

C’était un dimanche de fête, à l’Etihad Stadium. Officiellement champion d’Angleterre depuis la défaite d’Arsenal la veille au soir, Manchester City recevait Chelsea pour célébrer son troisième championnat de rang. Le cinquième en six ans. Mais pour voir un feu d’artifice, il a fallu attendre la troisième mi-temps et la remise du trophée au capitaine Ilkay Gündogan. Avant cela, entre des Citizens démobilisés et des Blues pas franchement motivés, ce choc de Premier League a fait pschit. Loin, très loin de l’intensité vue face au Real Madrid sur la même pelouse ce mercredi. Ce qui n’a semblé chagriner personne à l’Etihad où, peu importe le score, l’heure était de toute façon à la fête. Et Chelsea n’avait pas l’intention de la gâcher, ni les capacités.

Des Blues déprimants

Peut-on avoir peur de perdre lorsque l’on n’a rien à perdre ? Pour Frank Lampard, pas besoin de disserter : la réponse est oui. Face à l’équipe bis de City, l’ancienne légende des Blues a joué tout petit bras en alignant un 5-4-1 ultra-défensif. Une véritable masse inerte, sans vie et allongée sur la pelouse de l’Etihad. Il y avait pourtant de quoi se refaire une santé pour Chelsea dans un stade venu acclamer ses héros champions d’Angleterre, mais qui a vu les seconds couteaux (de premier choix…) alignés par Pep Guardiola. De la démonstration face au Real, il ne restait ainsi qu’Akanji et Walker sur la pelouse. Ce qu’on n’a absolument pas vu, car les habituels remplaçants ont été piqués par le même virus que les titulaires. D’entrée, les Sky Blues ont asphyxié les Londoniens et Julian Alvarez a vite mis les pendules à l’heure mancunienne sur un service de Palmer (1-0, 11e). Pendant ce temps, aucune réaction de Lampard. Alors, City a déroulé et a failli inscrire un but d’école, mais un cafouillage est venu tout gâcher (15e). Phil Foden a tenté de régaler aussi, en osant un lob délicieux (28e). C’en était trop pour les Blues, qui se sont enfin révoltés par Sterling (33e) et surtout Gallagher, auteur d’une tête sur le poteau (36e). Voilà pour le spectacle d’une première période assez terne, qui avait de quoi faire regretter de ne pas avoir choisi Lorient-Lens pour accompagner sa fin d’après-midi.

Rien de mieux après la pause

Le début de seconde période a laissé penser que les deux équipes allaient enfin hisser leur niveau de jeu, le temps de quelques mouvements offensifs de Chelsea restés stériles à l’exception d’une tentative lointaine signée Hall (51e). Seul Sterling, sorti sous une ovation de son ancien public, a animé un peu la fin d’après-midi. Tandis qu’en face, c’est sur coup franc que Phillips a signé le plus gros frisson en reprenant le centre de Mahrez de la tête. Mais le poteau a écarté le danger, et Riyad Mahrez a alors changé de cible, en servant Julian Alvarez seul face au but vide. Sauf que le pion du champion du monde a été annulé, à cause d’un contrôle de la main de l’Algérien (71e). Soucieux du spectacle, Pep Guardiola a lancé un Erling Haaland qui s’est immédiatement illustré par une frappe croisée. Reste que même le Norvégien n’était pas dans un bon jour, et il a dévissé. Les entrées de Rodri et De Bruyne n’y ont rien changé. Encore en course en FA Cup et en Ligue des champions, City était bien là pour fêter son titre en s’économisant le plus possible. Englué dans le ventre mou, Chelsea est venu étaler son spleen dans le Nord de l’Angleterre. Ce n’était pas beau à voir, contrairement à ce trophée soulevé près du ciel.

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega Moreno – Lewis, Walker, Laporte (Rodri, 78e), Akanji (Stones, 57e) – Phillips, Gomez (De Bruyne, 74e) – Mahrez (Haaland, 78e), Foden, Palmer – Alvarez. Entraîneur : Pep Guardiola

Chelsea (5-3-2) : Kepa – Hall (Koulibaly, 81e), Chalobah, Thiago Silva, Fofana, Azpilicueta – Loftus-Cheek (Chukwuemeka, 81e), Enzo Fernandez, Gallagher (Madueke, 69e) – Havertz (Pulisic, 85e), Sterling (Moudrik, 69e). Entraîneur : Frank Lampard

Revivez Man City-Chelsea (1-0)