Manchester City-Arsenal : écrire l’histoire

Liverpool, Chelsea, voire Manchester United, les candidats naturels pour tenter de freiner Manchester City dans sa quête d’un troisième titre de champion d’Angleterre consécutif n’étaient pas nombreux au coup d’envoi de cette saison 2022-2023. Mais qu’après 32 journées, seul Arsenal soit encore en mesure de lui barrer la route relève de l’inattendu. Leaders durant la majeure partie de la saison, les Gunners sont désormais à quelques encablures de réaliser un exploit sensationnel. Toutefois, dans ce sprint final entre l’ogre expérimenté et le novice acclamé, la réalité rattrape peu à peu les acteurs de cette bataille à distance qui vont se retrouver une dernière fois, ce mercredi soir à l’Etihad Stadium (coup d’envoi à 21 heures). Un duel où les Citizens s’avancent en favoris.

Mode tsunami enclenché

Jamais, depuis sa prise de fonction à Manchester en 2016, Pep Guardiola n’a semblé aussi proche de la consécration ultime. Actuel demi-finaliste de Ligue des champions (double confrontation contre le Real Madrid début mai) et finaliste de la FA Cup (duel fratricide contre Manchester United le 3 juin), l’entraîneur catalan touche du doigt le fantasme d’un triplé historique pour les Skyblues. Car ces derniers ont également leur destin entre leurs mains en championnat. Actuellement deuxièmes, ils comptent cinq points et deux matchs de retard sur les Gunners. Une broutille pour un bulldozer qui reste sur sept victoires consécutives, neuf matchs sans défaite et onze buts marqués pour seulement deux encaissés lors des trois dernières journées. Pourtant, Guardiola se veut mesuré. « Ces derniers mois, avec la FA Cup, la Ligue des champions et la Premier League, nous voyons que la fin est vraiment, vraiment proche, avançait-il ce mardi en conférence de presse. Nous savons maintenant exactement pour quoi nous jouons. Nous avons eu de nombreux mois pour arriver à cet instant du championnat et avoir cette opportunité entre les mains. Bien sûr, ils ont aussi leur destin entre leurs mains, car s’ils gagnent, tout dépendra d’eux. Mais si nous gagnons, nous aurons l’avantage. Il nous reste sept matchs à jouer. C’est une finale. Une finale contre la meilleure équipe d’Angleterre jusqu’à maintenant. »

Sept matchs largement abordables sur le papier pour City, qui va devoir toutefois se méfier des clubs dans le top 10 (Arsenal, donc, mais aussi Brighton et Fulham), et des pièges (Chelsea, West Ham, Leeds et Everton) dans son calendrier surchargé par la Cup et la Ligue des champions. Autant de proies qu’Erling Haaland (32 buts), déjà en train de réécrire l’histoire de la Premier League, s’apprête à chasser comme un mort de faim sous les yeux admiratifs de son coach : « Je l’ai dit à plusieurs reprises, il est exceptionnel… Nous sommes vraiment impressionnés par son comportement, son humeur et sa façon de vivre. Son amour pour le football, c’est exceptionnel. » Et le prédateur ne se sent jamais aussi fort que lorsque sa proie est effrayée.

Arsenal, si près et si loin

L’année prochaine, Arsenal célébrera les vingt ans des Invincibles, cette bande de fous furieux qui est restée invaincue une saison entière en s’offrant le titre en Premier League. Seulement, voilà deux décennies également que le trophée de champion d’Angleterre n’a plus voyagé dans le quartier de Highbury, que ce soit dans l’enceinte éponyme ou à l’Emirates Stadium. Vice-champion à plusieurs reprises, les Gunners n’ont cependant pas délivré une telle impression de domination et de supériorité sur une année depuis des lustres. Le fruit d’un recrutement réussi et du travail remarquable de Mikel Arteta et son staff. Tout un boulot néanmoins fragilisé par des résultats récents décevants (trois matchs nuls consécutifs) et la pression appliquée par Manchester City. « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, martelait l’ancien assistant de Guardiola devant les micros ce mardi. Ils (les Citizens, NDLR) sont capables de tellement de choses que nous devons être capables de nous adapter. Nous devons donc nous concentrer sur certains principes pour dicter le jeu comme nous le souhaitons. »

Le plus dur pour Arsenal ne sera finalement pas de contrer une dynamique négative, mais d’essayer de le faire sans être en pleine possession de ses moyens. En confirmant l’absence de William Saliba (probablement jusqu’à la fin de saison), le coach espagnol a laissé peu de doutes sur la titularisation du duo Gabriel-Rob Holding qui devra faire face à Haaland, tandis que Granit Xhaka, si précieux cette saison, ne s’est pas encore remis de sa maladie contractée juste avant Southampton et demeure incertain. Des vents contraires qui n’entament en rien la confiance d’Arteta : « Je crois à 100% au titre. Dès le début de la saison, nous savions que City serait l’équipe à battre. Nous avons endossé ce rôle d’outsider, avec la volonté de réduire l’écart au maximum, et maintenant nous sommes au coude-à-coude avec eux. Ce match va être très important, mais est-ce qu’il va acter notre fin de saison ? Certainement pas. » L’heure de l’explication (quasi) finale a sonné.

