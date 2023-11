Découvrez "Dégaine", le nouveau média de So Foot

Au menu de "Dégaine by So Foot" : lifestyle, culture maillots, équipements, nouveautés et vintage.

Découvrez Dégaine, notre média lifestyle & maillots !

Quel est le plus beau maillot de l’histoire ? Pourquoi l’Italie joue en bleu ? Qui est le joueur le plus élégant ? Peut-on porter un maillot de River Plate à son propre mariage ? Pourquoi les marques de luxe s’intéressent-elles de plus en plus aux footballeurs ? Ces derniers pompent-ils tous leur style sur la NBA ? Que cache Jules Koundé derrière ses lunettes Oakley ? Comment l’arrivée à Clairefontaine s’est-elle transformée en catwalk de mode ? Hector Bellerin va-t-il marcher dans les pas de Victoria Beckham ? Pourquoi les clubs sortent-ils autant de maillots différents ? Quelle est la meilleure paire de crampons sur Terre ?

Il n’y a qu’à voir jouer Cruyff, Maldini, Pastore ou Enzo Le Fée pour finir de s’en convaincre : de tout temps, le football est aussi une question de style, de classe et d’élégance sur et en dehors des terrains. C’est pourquoi So Foot présente Dégaine, son média dédié au lifestyle autour du foot, à la culture maillots, aux équipements, aux nouveautés et au vintage.

Dégaine est un média 100% digital porté par :

Un site degaine.so sans bannière ni pavé publicitaire avec des news, des articles, des interviews, des tops, des analyses…

Et tout ça, bien entendu, complètement gratuit à l’image de sofoot.com. Voilà. Maintenant, le mieux, c’est qu’on vous laisse découvrir les premiers contenus exclusifs. Par exemple :

Parce que « le football n’est pas une question de vie ou de mort », c’est aussi une question de style(s).

