Macron, directeur sportif de la République ?

Le destin liant Kylian Mbappé au PSG monopolise l’actualité foot, voire médiatique. Que cela plaise ou non, la figure de l’enfant de Bondy a désormais largement débordé le cadre du seul rectangle vert et a envahi la société française. Le président de la République l’a bien compris et vient encore de tenter une énième récupération, rapidement sifflée hors jeu.

Quelques mots lâchés par Emmanuel Macron après une question innocente d’un gosse portant un maillot du PSG, inquiet pour la prolongation de son idole. « Je n’ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser pour. » La réponse n’est évidemment ni spontanée ni neutre. Le président de la République sait parfaitement la popularité dont dispose Kylian Mbappé et connaît toute la symbolique que porte sur ses épaules le capitaine de l’équipe de France. Malgré ses belles déclarations au moment de la Coupe du monde au Qatar, il a toujours eu conscience que le foot, surtout en 2023, s’avère éminemment politique. Et il a toujours essayé de s’en servir à son profit personnel et électoral. Ses nombreux échecs auraient dû néanmoins l’amener à une plus grande discrétion. Il avait ainsi saboté la dimension nationale du sacre de 2018, lorsqu’il subtilisa les Bleus à la liesse populaire, enfin, quand son ami Alexandre Benalla détourna leur bus, afin qu’ils viennent fêter en private party élyséenne le retour de la coupe « à la maison ». Quatre ans plus tard, il avait dévalué cette fois la fonction présidentielle en descendant sur le terrain après la finale perdue contre l’Argentine, s’improvisant coach personnel de bas étage auprès d’un Kylian Mbappé effondré.

Tout pour l’intérêt général ?

Pourtant, de son point de vue, cette prise de parole peut se comprendre. Le départ de Kylian Mbappé pourrait avoir des conséquences plus profondes, y compris au niveau économique, qu’une simple histoire se terminant mal entre un joueur et son club. La LFP, qui cherche désespérément à atteindre le milliard d’euros en droit télé, aura bien du mal à se surclasser si l’attaquant venait à quitter la Ligue 1, de plus juste après l’exil américain de Lionel Messi. Voici un an, Jupiter avait décroché le téléphone pour convaincre l’attaquant parisien de demeurer au PSG, le comble pour un soi-disant supporter de l’OM. Dans son interview au journal de 20 heures, digne d’un politique de premier plan annonçant une candidature électorale, Kylian Mbappe avait clairement signifié que cette démarche avait compté dans sa décision. Les temps ont changé. La cote de l’attaquant n’a cessé de grimper. Emmanuel Macron sort lui d’une saison difficile, et ses maladresses à répétition ont sûrement laissé des traces.

Dans cette petite phrase, qu’il savait destinée à faire le buzz, impossible d’ignorer une part d’opportunisme et de diversion dans un contexte politique tendu après l’imposition aux forceps antidémocratiques de l’impopulaire réforme des retraites. On peut également y renifler un petit air de populisme sans risque, que beaucoup de politiques viennent humer de temps en temps du côté du ballon rond. Il existe pourtant des façons bien plus intéressantes, ou du moins relevant de la charge de l’exécutif, de se pencher sur le cas du football. Nous l’avons après tout constaté lors de la crise qu’a traversée la FFF, et le rôle occupé par l’actuelle ministre des Sports, une proche du président au passage. En face, dans le camp du pouvoir législatif, Eric Coquerel, président LFI de la commission des finances, désire déposer une proposition de loi cet automne afin d’interdire la multipropriété des clubs de football au sein d’un même championnat. Plus prosaïquement, davantage qu’un pseudo-patriotisme économique appliqué maladroitement dans le football, on attendra donc par exemple de voir si Emmanuel Macron prendra la peine d’appuyer, de tout son poids, la volonté de Mbappé d’évoluer en bleu lors des Jeux olympiques de Paris, auprès de son prochain club, fut-il le grand Real. Le foot est dans la République, et la République doit s’occuper du foot. Le président devrait tenir à cet équilibre d’intérêt général en songeant un peu moins à ce qui pourrait être d’abord bon pour lui.

