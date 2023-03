Lyon rattrape Lille par le col au buzzer

Lille 3-3 Lyon

Buts : David (46e), (s.p.) (61e, 79e) pour le LOSC // Barcola (64e), Lacazette (83e, 89e) pour l’OL

Le 200e match au stade Pierre Mauroy aura finalement accouché d’un scénario rocambolesque entre le LOSC et l’OL. Une véritable surprise, au bout de quarante-cinq premières minutes fades, et d’une logique implacable au coup de sifflet final d’une rencontre qu’aucune des deux formations n’aura réussi à dompter.

Une mi-temps à oublier

À l’image du toit de l’enceinte lilloise, fermé pour l’occasion, le premier acte entre Dogues et Gones ne restera pas dans les annales de cette saison 2022-2023. Dans une atmosphère brumeuse, il n’y a qu’une étoile qui brille sur le gazon lillois : Bradley Barcola. Le jeune ailier lyonnais, placé côté droit, file un premier gros frisson au public nordiste lorsqu’il subtilise habilement le cuir à Gabriel Gudmundsson, fait bip bip devant Alexsandro, mais voit son crochet arrêté légalement par le policier Lucas Chevalier.



Sans aucun titulaire en défense, le LOSC n’est pas serein mais va peu à peu reprendre le dessus dans le jeu. Jonathan Bamba, plutôt remuant, fait trembler une première fois les mains de Rémy Riou avant de trouver, sur un coup franc rapidement joué, le petit filet du portier lyonnais. Avant la pause, le LOSC réalise un premier mouvement collectif intéressant mais la tentative d’Angel Gomes manque de calcium. 0-0 à la pause, quoi de plus normal.





Lacazette répond au roi David

Comme dans un bon vieux film d’action, le deuxième mi-temps démarre au quart de tour : les Lillois donnent le coup d’envoi, tous les joueurs touchent le ballon, Bamba prend de vitesse Lovren et centre pour Jonathan David qui devance Riou (1-0, 46e). Le match se débride, les espaces sont légions, Gudmundsson manque le break mais ce n’est qu’une question de temps : sur un contre supersonique, Angel Gomes lance Gudmundsson qui est percuté dans la surface par Rayan Cherki. David transforme la sentence et s’offre un doublé (2-0, 60e). Le LOSC est à l’abris ? Évidemment pas. Sur un débordement d’Amin Sarr, relayé par Maxence Caqueret, Cherki fait l’otarie mais Benjamin André offre le soin à Barcola de réduire le score (2-1, 64e).



Les offensives se multiplient de part et d’autre, Laurent Blanc fait entrer Alexandre Lacazette qui va d’abord s’illustrer en contant du bras un coup franc de Rémy Cabella. Penalty, David, triplé, Lille refait le break (3-1, 79e). Le Général est énervé, et sa colère va faire plier Lille par deux fois : il catapulte un centre de l’entrant Saël Kumbedi au fond (3-2, 83e), puis conclut dans la lucarne un superbe mouvement collectif à l’orée du temps additionnel (3-3, 89e). Les cinq minutes de temps additionnel sont irrespirables, et vont l’être encore davantage lorsque Bamba s’écroule dans la surface lyonnaise au contact avec Kumbedi. Benoît Bastien siffle penalty, puis se ravise via la VAR au grand dam des fans nordistes. Il n’y aura pas de vainqueur dans un match qui résume finalement assez bien la saison du LOSC et de l’OL : tant de rendez-vous manqués.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Weah, Alexsandro, Yoro, Gudmundsson – André, André Gomes – Bamba, Cabella, Angel Gomes (Ounas, 73e) – David (Virginius, 84e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Lyon (4-3-1-2) : Riou – Diomandé (Kumbedi, 71e), Lukeba, Lovren, Tagliafico – Tolisso, Caqueret, Lepenant (Dembélé, 86e) – Cherki (Lacazette, 71e) – Sarr, Barcola. Entraîneur : Laurent Blanc.

Les notes de Lille-Lyon