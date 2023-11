OL : Et maintenant, l'Europe !

Et si jouer le maintien était enfin le frisson qu’attendaient les poils des supporters lyonnais depuis si longtemps ? Vainqueur de Rennes ce dimanche après-midi au Roazhon Park (0-1), Lyon a remporté son premier match de la saison. Et probablement pas le dernier ! Au terme d’une performance héroïque, qui aura sa place au panthéon des grands récits de l’Olympique lyonnais, les Gones ont su renverser les ogres bretons, un des favoris de la Ligue Europa. Comment ne pas s’emballer après une telle victoire ? Comment rester insensible face à la joie, à la rage de Jake O’Brien après son ouverture du score ? Des gens pensent-ils encore que jouer l’OL est une bonne chose ? Non, ou il faut être fou. Lyon est lancé et rien ne va l’arrêter.

Un rouleau compresseur

Il n’y a qu’à commencer par Fabio Grosso pour comprendre que les Rhodaniens sont désormais injouables. Il a trimballé son équipe dans trois schémas différents en l’espace de 90 minutes, tout en mettant son capitaine, et probablement meilleur joueur, sur le banc. Et malgré ça, l’OL s’est baladé face à une pointure de la Ligue 1. Quasiment 60% de possession de balle, des expected goals presque deux fois plus élevés que les Bretons, Lyon a maîtrisé sans trop de difficulté l’européen Stade rennais. C’est d’ailleurs vers l’Europe que les Gones doivent désormais se tourner. Ils ne sont plus qu’à neuf petits points de Lens, actuel 6e et détenteur du billet pour la Ligue Europa Conférence. D’autant plus que le club de John Textor compte un match en moins. Donc on peut imaginer un trou de seulement cinq unités, puisque la foudre lyonnaise va balayer le stade Vélodrome le 6 décembre prochain. C’est juste de la logique. Rennes compte neuf points en C3, l’OM à peine huit. Pas besoin d’écrire ce qu’il va se passer, surtout quand on a vu ce qu’a proposé l’OM face aux Lensois ce dimanche (1-0).

🦁 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑬 👊 Qu’il fait du bien ce premier succès ! 🔥 On continue les Gones !!! ✊🔴🔵 0-1 #SRFCOL pic.twitter.com/1CkxcSYa3y — Olympique Lyonnais (@OL) November 12, 2023

Lyon peut également compter sur des cadres plus motivés que jamais. Il n’y avait qu’à voir la réaction de Corentin Tolisso au coup de sifflet final pour comprendre ce que jouer à l’OL veut dire pour lui. On n’ira pas jusqu’à affirmer qu’il était plus heureux ce soir qu’à Moscou, en 2018, lorsqu’il a été sacré champion du monde, mais il était probablement plus extatique ce dimanche que lorsqu’il a soulevé la Ligue des champions avec le Bayern en 2020. « Ça fait énormément de bien », a-t-il affirmé au micro de Prime Video après ce succès. Voir l’OL aussi bas était une anomalie, que cette fraîche fin d’après-midi de milieu d’automne va effacer. « On n’est pas l’OL de 2003 », semblait s’excuser Tolisso en début de saison après le match nul obtenu à Nice (0-0), la meilleure équipe de la saison. Finalement, le grand Lyon des années 2000 va pouvoir regarder ses descendants avec fierté, car ils vont remettre ce club là où il doit être : en haut et, surtout, devant Rennes.

