Sommer ou Szczęsny : deux styles, deux ambiances

L’affrontement entre l’Inter et le FC Barcelone offre une opposition de style à tous les niveaux, même dans les buts. Yann Sommer, constamment dans l’ombre, et Wojciech Szczęsny, souvent critiqué et pas toujours à raison, sont bien différents, mais peuvent tous deux porter leur club en finale.

Au moment de tracer un petit trait au-dessus de la tête lors de la visite médicale, Yann Sommer mesure l’écart qu’il y a avec les plus grands gardiens du monde. Du haut de son mètre 83, seulement, le dernier rempart de l’Inter Milan est bien loin des références du poste, mais il n’est pas pour autant un petit portier en matière de performance. Ce mardi, son vis-à-vis Wojciech Szczęsny pointe à douze centimètres de plus et est pourtant bien plus souvent critiqué. Lors du spectaculaire match aller, les deux ont encaissé trois buts chacun, mais le Suisse a réalisé sept parades quand le Polonais n’a pas effectué le moindre arrêt.

S’il a réussi à écœurer Lamine Yamal, Raphinha ou Dani Olmo, et même s’il a marqué contre son camp sur un coup du sort en voyant le ballon rebondir sur la barre transversale puis sur son dos alors qu’il l’avait préalablement bien détourné, c’est parce que Yann Sommer a toujours compensé son déficit de taille par des réflexes surnaturels. Parfois pointé du doigt lors de son passage au Bayern Munich, notamment en comparaison avec Manuel Neuer (1,93 mètre et une réputation qui n’est plus à faire), il s’est rapidement fait adopter à Milan. Arrivé en 2023 pour succéder à Andre Onana, qui sortait d’une finale de Ligue des champions, ce guitariste a mis tout le monde d’accord dès ses débuts, avec un titre de Serie A pour sa première saison, 42 clean sheets en 84 matchs et son professionnalisme de tous les instants. Ajoutez à cela un jeu au pied au-dessus de la moyenne dont sait se servir Simone Inzaghi pour soutenir chaque action et vous avez la recette d’un mariage réussi.

Des tirs au but décisifs ?

En face, Wojciech Szczęsny n’est pas vraiment un adepte des lunettes occultantes durant l’entraînement pour stimuler ses réflexes et encore moins de celles « anti écran » qu’utilise Yann Sommer une fois chez lui. Le Polonais est plutôt connu pour son goût pour les cigarettes. « C’est une chose que je ne changerai pas dans ma vie personnelle. Et ça ne regarde personne si je fume. Ça n’affecte pas ce que je fais sur le terrain, car je travaille deux fois plus dur. Et je ne le fais pas devant les enfants pour ne pas avoir une mauvaise influence sur eux », avait-il déclaré à Mundo Deportivo. Peu après son arrivée au Barça, en octobre dernier, en tant que joker médical après la blessure de Marc-André ter Stegen, la presse espagnole s’était rapidement mise à faire circuler plusieurs clichés où il apparaissait clope au bec. Quand le Suisse reste extrêmement froid, lui n’hésite pas à se fumer un cigare dans le vestiaire catalan après avoir remporté le Clásico. « En ce qui concerne le tabagisme, je vous prie de ne pas me suivre et de ne pas le faire. J’ai perdu le combat. Quand j’étais très jeune, j’ai créé une habitude qui est très négative pour moi, et je le sais », a-t-il récemment rétropédalé auprès de ESPN.

Passé par Arsenal, l’AS Roma ou la Juventus, il n’est pas non plus le perdreau de l’année et possède quelques arguments pour qualifier le FC Barcelone en finale de Ligue des champions mercredi soir. Dans un football de plus en plus mentholé, ce gardien fantasque s’est passionné pour l’exercice le moins conformiste : les penaltys. Spécialiste du genre, il affiche un taux de réussite particulièrement haut, qui avait notamment frustré Lionel Messi durant la Coupe du monde 2022, et a qualifié la Pologne au dernier Euro à l’issue d’une séance de tirs au but en barrages contre le Pays de Galles. Mais là encore, Yann Sommer ne démérite pas malgré ses centimètres en moins, demandez à Kylian Mbappé ce qu’il en pense. Si d’aventure les deux gardiens s’affrontaient lors d’un duel au-delà des 120 minutes, l’un optera pour les lunettes futuristes et l’autre sur sa décontraction troublante. Ensuite, ce sera peut-être à la loterie de décider.

