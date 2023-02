Refroidi par l'ouverture du score toulousaine en milieu de premier acte, le PSG a retourné la situation grâce au talent d'Achraf Hakimi et de Leo Messi. Le principal est assuré.

PSG 2-1 Toulouse

Buts : Hakimi (38e) & Messi (58e) pour Paris // Van den Boomen (20e) pour Toulouse

Ces temps-ci, pour le champion de France en titre, une victoire sans trop de frayeur, même sur la plus courte des marges, est devenue chose rare. Celle de ce samedi après-midi face à un Toulouse en pleine bourre (2-1), avec une moitié d’équipe absente de la feuille de match, dans un calendrier bien chargé et malgré une ouverture du score concédée, n’éloignera pas tous les nuages au-dessus de la capitale, mais ramènera un peu de calme : pour la première fois en 2023, les hommes de Christophe Galtier enchaînent deux succès en match officiel. Et le Parc des Princes s’est régalé de deux superbes buts.

Van den Boum

Après avoir vu Renato Sanches se claquer violemment dès l’entame (11e) et Fabian Ruiz envoyer une chiche au-dessus après un bon décalage (17e), le PSG s’est fait surprendre quand, à la suite d’une faute de l’entrant El Chadaille Bitshiabu sur Zakaria Aboukhlal, Branco van den Boomen a filouté Gianluigi Donnarumma sur coup franc (0-1, 20e). Paris s’est alors remis à tourner autour de la surface toulousaine, Carlos Soler (25e) et Hugo Ekitike (28e) envoyant des frappes de poussin dans les gants de Maxime Dupé. Ce dernier, en revanche, a bien failli manger un corner – presque – direct de Leo Messi, se retrouvant sauvé par son poteau (sur la légère déviation de Marquinhos) puis par la maladresse de Danilo Pereira (34e). Après un but d’Aboukhlal logiquement refusé sur un nouveau coup franc du maestro BVDB, Achraf Hakimi a sonné la fin de la récré en sortant de sa boîte, pied gauche, un caramel venu d’ailleurs (1-1, 38e).

À la reprise, le Marocain a complètement vendangé sa balle de doublé (55e), mais à la sortie d’une nouvelle série de dribbles, il s’est transformé en passeur décisif lorsque Messi a décidé d’illuminer la soirée de son coup de patte de monstre (2-1, 58e). Après ce coup sur la tête, Farès Chaïbi a réveillé le Parc d’une sacoche dans le petit filet extérieur parisien (68e) et Van den Boomen n’a pas piégé Donnarumma une deuxième fois (80e). En face, Paris a continué sa marche en avant, mais Vitinha a paniqué au moment d’envoyer au fond une nouvelle offrande d’Hakimi (74e), et Messi a chatouillé la lucarne haut-garonnaise (75e). Dans le money time, le portier transalpin a donné une sueur froide à son camp sur un centre de Stijn Spierings dévié (83e), a assuré sur un déboulé de Thijs Dallinga (87e) et a sauvé deux points à bout portant devant Anthony Rouault, sur un cafouillage (90e+3). De quoi permettre à Messi de manquer le break en touchant le montant, encore (90e+4). Comme il l’a démontré durant toute la seconde période, le virage Auteuil, lui, a déjà la tête au déplacement au Vélodrome, dans quatre jours.

PSG (4-3-1-2) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, N. Mendes (Bernat, 76e) – Soler (Zaïre-Emery, 77e), R. Sanches (Bitshiabu, 14e), F. Ruiz – Vitinha – Messi, Ekitike (Gharbi, 89e). Entraîneur : Christophe Galtier.

TFC (4-3-3) : Dupé – Kamanzi (Desler, 62e), Rouault, Nicolaisen, M. Diarra (Gabriel Suazo, 72e) – Van den Boomen, Spierings, Dejaegere (Birmančević, 81e) – Aboukhlal (Sierro, 81e), Onaiwu (Dallinga, 62e), Chaïbi. Entraîneur : Philippe Montanier.