Tu sais que tu aimes le football le lundi soir quand...

Le ciel s’est déchaîné sur Marseille ce dimanche, empêchant la tenue du Classique contre le PSG. Le choc a donc été reporté à ce lundi soir, avec un coup d’envoi à 20 heures. Cela va obliger certains à changer leurs petites habitudes, mais toi, tu sais que tu aimes le football le lundi quand...

… tu manges football, tu dors football, tu cagues football.

… tu es le FC Metz, une saison sur deux.

… ou le Red Star.

… tu ne vas pas au stade. Bah oui, y en a qui bossent !

… tu es un NFLix. Monday Night Football, baby !

… tu supportes Sheffield Monday.

… tu n’adhères ni à la 78e rediffusion de Kaamelott sur 6ter, ni à L’amour est dans le pré.

… pourtant, quand tu regardes Guingamp, tu retrouves aussi des agriculteurs sur un champ de patates.

… tu n’as rien, absolument rien, mais VRAIMENT rien à faire du Ballon d’or. « Oh la la, mais qui va recevoir le prix de l’action de l’année et le trophée de buteur de l’année ? J’ai tellement hâte ! » Non.

… tu t’accroches à tout ce que tu peux pour prolonger le week-end.

… parce que mardi c’est badminton, mercredi théâtre, jeudi escalade et vendredi chorale.

… tu t’appelles Monday Etim, Gideon Monday ou Moritz Montag.

… un Espanyol-Majorque te donne la chair de poule. Ce diable de Vedat Muriqi.

… lundi matin, l’empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j’étais parti, le petit prince a dit : « Puisque c’est ainsi, nous reviendrons pour mater le match ce soir ! »

… tu n’as rien trouvé de mieux pour combattre le Blue Monday.

… tu es célibataire.

… tu as plié la course au titre un lundi soir, le 7 mai 2012, à Rennes. Merci Souleymane Camara !

… tu es aussi « obsédé » que Thierry Henry : tu prends tout ce qui passe, même la D2 arménienne.

… tu aimes la pizza. Qu’importe le jour, pourvu qu’on ait la sauce piquante.

… pour une fois, tu ne rates ni ton entraînement, ni ton match. Et vive le Vrai Foot Day !

… c’est le seul jour où personne ne te propose d’afterwork.

… tu plantes un triplé dans un derby. Pas mal, non ? C’est sénégalais.

… parce que Laurent Nicollin n’a jamais évoqué le restaurant du lundi soir à ce qu’on sache.

… tu es resté amoureux de Riyad Mahrez, Malcom et Enzo Millot.

… le lundi au soleil, c’est une chose qu’on n’aura jamais.

Cinq prétendants au Ballon d’or et un candidat au bac dans le groupe du PSG face à l’OM