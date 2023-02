L’Espagne colle un sept au Costa Rica

Buts : Olmo (11e), Asensio (21e), F. Torres (31e SP et 54e), Gavi (74e), Soler (90e) et Morata (90e+2)

Un festival. L’Espagne n’est pas tombée dans un piège. Quelques minutes après la secousse provoquée par le renversement de l’Allemagne par le Japon, et au lendemain du tremblement de terre saoudien contre l’Argentine, la Roja s’est offert des débuts en toute sérénité. Dans son style, à base d’une possession très imposante, l’Espagne a très vite fait mal. Tout ce que n’ont pas su faire Allemands et Argentins. En trente minutes, le Costa Rica avait déjà compris. Finalement, le voilà humilié en mondovision.

Pedri-Gavi, c’est donc ça le bonheur ?

Il faudra attendre pour un jugement définitif, mais une Roja qui allie technique et efficacité pourra rapidement faire peur. Regardez le contrôle soyeux de Dani Olmo pour se retourner en pleine surface et ajuster Keylor Navas (1-0, 11e). N’essayez pas ça chez vous. Le côté insupportable de certaines phases de possession parfois trop lentes a été très rare. Une de ces conservations a abouti au 2-0 (21e) : Sergio Busquets a alerté Jordi Alba. Marco Asensio a doublé la mise. À la base de chaque progression ou chaque attaque, un duo Pedri-Gavi inspiré. Beaucoup trop libres, les deux pépites du Barça ont déroulé leur football. Vision de jeu, transmissions précises et même un but pour Gavi (5-0, 74e). À croire que le Costa Rica n’avait pas préparé son match…

Navas, le (gros) flop

« On vient pour gagner des matchs et êtres forts », promettait Keylor Navas dans les colonnes de L’Équipe ce marcredi matin. On a vu… Pour son premier match officiel depuis le 14 juin, la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG a été très loin de donner l’exemple. Fautif sur le but d’Asensio, mais aussi sur la seconde réalisation de Ferran Torres. Après avoir converti un penalty (3-0, 31e), le Blaugrana était tout heureux de voir une grosse hésitation entre Navas et Bryan Oviedo (4-0, 54e). Navas a été décisif pour la première fois à neuf minutes de la fin… et est retombé dans ses travers pour permettre à Soler, son coéquipier au PSG, de claquer le 6-0 (90e). Avec sept buts encaissés au bout du compte – Morata a conclu le festival après un une-deux avec Olmo (7-0, 90e+2). Un calvaire et un niveau très loin de son extraordinaire Mondial 2014.

Au bon souvenir de Jordi Alba

Expérimenté pour encadrer, avec Sergio Busquets notamment, la jeunesse ambitieuse espagnole, Jordi Alba a rappelé qu’il pouvait encore être performant. On aurait cru revoir l’Alba de la belle époque barcelonaise des années 2010. Impliqué sur l’action de l’ouverture du score, le gaucher a été passeur décisif sur le 2-0 avant de provoquer le penalty du 3-0. Si en plus Alba retrouve ses jambes et toute son inspiration, imaginez.

82% de possession. 7 buts en 8 tirs cadrés. Aucune tentative subie. Luis Enrique a pu faire tourner et préserver par exemple Pedri, sorti avant l’heure de jeu. On peut difficilement faire plus tranquille pour une entrée en matière. Voilà l’Espagne lancée. Pas d’enflammade, le Costa Rica n’a jamais existé. Mais l’Allemagne est prévenue : pour ne pas rentrer à la maison dès dimanche à l’issue de la deuxième journée, il va falloir être très costaud.

Espagne (4-3-3) : U. Simon – Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (Baldé, 64e) – Busquets (Koke, 64e), Gavi, Pedri (Soler, 57e) – F. Torres (Morata, 57e), Olmo, Asensio (Williams, 69e). Sélectionneur : Luis Enrique.

Costa Rica (4-4-2) : Navas – Martinez (Waston, 46e), Duarte, Calvo, Oviedo (Matarrita, 82e) – Borges (Aguilera, 72e), Tejeda, Fuller, Bennette (B. Ruiz, 61e) – Campbell, Contreras. Sélectionneur : Luis Fernando Suárez.