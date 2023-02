Ligue 1

J22

Paris Saint-Germain-Toulouse FC (2-1)

Les notes de PSG-Toulouse

Par Tom Binet, au Parc des Princes Samedi 04 Février

Achraf Hakimi - PSG

Malmené par Toulouse et mené sur le premier coup franc de la saison de Branco van den Boomen, le PSG s'en est remis à Hakimi et à Messi pour l'emporter (2-1). Danilo et Spierings ont été partout, au contraire de Carlos Soler et Hugo Ekitike.