Les notes de Loups Garous : épisode 10
Youhouuuuu le village a gagné ! Après avoir lancé les confettis et sabré le champagne, les villageois ont retrouvé tous ceux qui avaient été éliminés lors des épisodes précédents. Instant émotion garanti.
Sébastien
Voilà, maintenant, dites à vos enfants de jouer aux jeux vidéo. Ça crée peut-être des comportements violents, mais ça permet surtout d’être un monstre de réflexion. Game changer.
Cécile
2037, demi-finale des championnats du monde d’échecs : Cécile utilise enfin sa carte sorcière !
Amélie
Du suspense, un magnifique parcours… On n’avait pas vu une finale aussi belle depuis… dimanche dernier, au Maroc. À la différence près qu’Amélie, elle, quitte bien le terrain. Fair play.
Pauline
On a trouvé une 101e chose plus grave que les défaites du PSG : la voix de Pauline. À bon entendeur.
Jean-Baptiste
Sa casquette orange va devenir plus iconique que celle de Marty McFly. Le futur, c’est maintenant.
Mister V
GG à lui. Bientôt le matin, sur RMC ? Ou pas.
Les monteurs
Encore meilleurs que le montreur d’ours. Vivement la saison 3.
Fary
On a tous envie que ça soit lui qui nous serve notre baguette demain matin. Oui, ce sera tout, en espèces s’il vous plaît.
Panayotis Pascot
Il s’est retenu de voter Gloire au premier épisode. La meilleure des pubs contre le harcèlement.
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas