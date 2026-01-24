S’abonner au mag
Les notes de Loups Garous : épisode 10

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas
102

Youhouuuuu le village a gagné ! Après avoir lancé les confettis et sabré le champagne, les villageois ont retrouvé tous ceux qui avaient été éliminés lors des épisodes précédents. Instant émotion garanti.

Sebastien1-scaled

Sébastien

Voilà, maintenant, dites à vos enfants de jouer aux jeux vidéo. Ça crée peut-être des comportements violents, mais ça permet surtout d’être un monstre de réflexion. Game changer.

Note de la rédaction 10/10






Cecile2-scaled

Cécile

2037, demi-finale des championnats du monde d’échecs : Cécile utilise enfin sa carte sorcière !

Note de la rédaction 9 /10






Amelie2-1-scaled

Amélie

Du suspense, un magnifique parcours… On n’avait pas vu une finale aussi belle depuis… dimanche dernier, au Maroc. À la différence près qu’Amélie, elle, quitte bien le terrain. Fair play.

Note de la rédaction 7 /10






Pauline2-1-scaled

Pauline

On a trouvé une 101e chose plus grave que les défaites du PSG : la voix de Pauline. À bon entendeur.

Note de la rédaction 8 /10






Jean-Baptiste2-1-scaled

Jean-Baptiste

Sa casquette orange va devenir plus iconique que celle de Marty McFly. Le futur, c’est maintenant.

Note de la rédaction 10 /10






mister-v-je-suis-un-bandeur-des-maillots-de-mls

Mister V

GG à lui. Bientôt le matin, sur RMC ? Ou pas.

Note de la rédaction 9 /10






image004-2

Les monteurs

Encore meilleurs que le montreur d’ours. Vivement la saison 3.

Note de la rédaction 10 /10






1297170_3_AR_HD_LOUPSGAROUS_10-1

Fary

On a tous envie que ça soit lui qui nous serve notre baguette demain matin. Oui, ce sera tout, en espèces s’il vous plaît.

Note de la rédaction 9 /10






1297170_3_AR_HD_LOUPSGAROUS_10-1-2

Panayotis Pascot

Il s’est retenu de voter Gloire au premier épisode. La meilleure des pubs contre le harcèlement.

Note de la rédaction 9 /10






Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:


