Ligue 1

J27

Les notes de la 27e journée de Ligue 1

Antoine DONNARIEIX Lundi 13 Mars

Qu'on se le dise : la fin de l'hiver est bien plus agréable à vivre avec la Ligue 1 dans ses valises. 27 buts inscrits en 10 rencontres, des records, des boulettes et surtout, un succès européen. Bref, la France dans sa plus belle tenue de soirée.