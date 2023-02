Les notes de la 24e journée de Ligue 1

En allemand, « schmeicheln » veut dire « flatter ». Il fallait donc seulement que la France lui donne un peu de haine pour que Kasper séduise la France.

5️⃣th clean sheet in 6️⃣ games for @kschmeichel1🔥

🧤 Reims (0-0)

🧤 Lille (1-0)

🧤 Lens (0-1)

⚽️ Marseille (1-3)

🧤 Ajaccio (3-0)

After saving another penalty, Kasper Schmeichel is your Aiglon of the match for the 0-0 draw with Reims 🦅#OGCNice #OGCNSDR pic.twitter.com/Fuza30Vc3I

