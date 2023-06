Les Bleuets assurent le minimum face au Mexique

France 1-0 Mexique

But : Caqueret (34e) pour les Bleuets.

Les valises peuvent être bouclées.

Alors qu’ils partiront pour Cluj dimanche et qu’ils débuteront leur Euro jeudi prochain face à l’Italie, les Espoirs ont bouclé leur phase de préparation ce vendredi, à Grenoble, par une victoire face au Mexique (1-0).

Sans Lucas Chevalier, forfait après s’être retourné un doigt à l’entraînement cette semaine, mais avec un onze alléchant, la troupe de Sylvain Ripoll a d’abord été assez scolaire et peu dangereuse, avant de changer de braquet autour de la vingtième minute. Niels Nkounkou a alors buté sur un Eduardo Garcia (18e) qui s’est ensuite envolé sur une tentative de Gouiri (23e). Puis à dix minutes de la pause, Maxence Caqueret, positionné dans un milieu à trois avec Thuram et Koné, a ouvert le score au bout d’une belle combinaison avec Gouiri et Barcola (1-0, 34e).

En seconde période, Enzo Le Fée est sorti du banc pour se défouler au milieu d’un bloc mexicain qui a changé d’animation après l’entracte, passant d’un 5-3-2 à un 4-4-2, mais qui n’est pas passé loin de craquer sur un slalom presque parfait de Gouiri (49e). Ripoll, de son côté, a attendu les 25 dernières minutes pour vraiment bousculer ses plans et a changé son trio offensif pour finir la rencontre. Entré à la place d’un Kalimuendo aux fraises sur plusieurs séquences, Wahi a tout de suite montré le bout de son nez en décalant Olise, qui a touché le poteau (67e). Autre montant touché : la barre, par Amine Adli (75e), dans la foulée d’un subtil enchaînement, avant que Garcia ne s’interpose devant Olise (76e) et qu’il ne décolle pour arracher une frappe de Cherki (82e). Jamais vraiment à l’abris au score, les Bleuets se sont faits quelques frayeurs en fin de match, ce qui a fait tirer la tronche à Sylvain Ripoll. Une moue que n’ont pas réussi à chasser Wahi (89e), Larouci (90e) et Chotard (90e).

Essentiel assuré, place aux grandes joutes.

France (4-3-3) : Meslier – Kalulu (Simakan, 71e), Badé, Lukeba (Diakité, 64e), Nkounkou (Larouci, 72e) – Koné (Cherki, 72e), Caqueret (Chotard, 72e), K. Thuram (Le Fée, 46e) – Barcola (Olise, 64e), Kalimuendo (Wahi, 64e), Gouiri (Adli, 64e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.

Mexique (3-5-2) : Garcia – Campilo, Gomez, Villa – Gomez, Armenta (Ambriz, 57e), Garcia, Carrillo, Gonzalez – Munoz, Monreal. Sélectionneur : Luca Cibelli.

