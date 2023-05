Le Milan retrouve le smile face à la Lazio

AC Milan 2-0 Lazio

Buts : Bennacer (17e) et Hernández (29e) pour les Rossoneri

Il y a des victoires qui valent plus que trois points, et celle-ci en fait partie. Sous un soleil de plomb et devant un San Siro toujours aussi bouillant, le Milan est parvenu à s’imposer face à la Lazio, concurrent direct dans la course aux places d’honneur. Après la terrible contre-performance survenue sur la même pelouse quatre jours plus tôt face à la Cremonese (1-1), les Rossoneri se relancent au meilleur des moments dans cette course effrénée à la Ligue des champions et reprennent provisoirement la quatrième place en attendant les deux autres chocs de cette 34e journée (Roma-Inter, Atalanta-Juve). Pour la Lazio, c’est en revanche une troisième défaite en quatre matchs et une seconde place plus que menacée.

Mamma mia Theo

Conscientes de l’enjeu, les deux équipes entament cette rencontre de manière très prudente en alternant les séquences de construction sans mettre de l’intensité. Sauf que pour le Milan, ça commence mal : sur une première accélération, Rafael Leão est contraint de laisser sa place, vraisemblablement touché aux adducteurs (11e). Coup dur pour la bande de Pioli, à quelques jours de la demi-finale de C1 tant attendue face à l’Inter. Sans son joyau, le Milan continue tout de même de multiplier les séquences de possession. Mais comme à son habitude, l’écurie lombarde a toutes les peines du monde à se montrer dangereuse. Et c’est sur une erreur défensive adverse que les Rossoneri trouvent la faille, Ismaël Bennacer profitant d’une mauvaise relance de Provedel pour récupérer le cuir à l’entrée de la surface et concluant d’une reprise de volée après un relais avec Giroud (1-0, 17e). Comme face au Napoli en Ligue des champions, l’Arlésien enfile donc la cape de super-héros. La Lazio se décide alors à jouer au ballon, mais bute sur une formation milanaise sérieuse et disciplinée en phase défensive. Et alors que les Biancocelesti montent peu à peu leur bloc, Theo Hernández sort le smoking : profitant des nombreux espaces laissés par les Romains, le TGV part en raide solitaire – façon Fiorentina la saison passée – sans perdre sa lucidité et déclenche une somptueuse frappe aux 25 mètres qui termine dans la lucarne opposée (2-0, 29e). Un but cinq étoiles, qui fait exploser San Siro.

La balade des gens heureux

Au fond du trou, la Lazio peine à remonter la pente et se montre incapable de cadrer une frappe en 90 minutes. Car si le Milan dégage une maitrise technique et tactique, ce sont bien les Romains qui déjouent. En témoignent les prestations fantomatiques de Milinković-Savić, Luis Alberto et Ciro Immobile. Face à des adversaires résignés, les Milanais multiplient les séquences de possession (sans parvenir néanmoins à se montrer vraiment dangereux, exceptée une tête de Thiaw sur corner de Tonali). La maitrise totale des locaux permet ainsi à Stefano Pioli de déjà préparer sa demi-finale, en sortant ses cadres : Kjaer ou Calabria à la pause, puis Olivier Giroud (69e) et le prince Theo Hernández (80e) qui sort sous les acclamations. Les minutes défilent, les tifosi lombards attendent patiemment le coup de sifflet final en oubliant même la sortie sur blessure de leur joyau portugais. Il faut attendre les dernières secondes pour voir la première occasion romaine, avec une tête de Romagnoli (95e). Mais c’est bien trop peu pour inquiéter le Milan. Après la débâcle reçue au match aller (0-4), la clan de Tonali tient donc sa revanche et retrouve des couleurs. Prochain rendez-vous au même endroit, en demi-finales de Ligue des champions face à l’Inter.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández (Ballo-Touré, 80e), Tomori, Kjaer (Thiaw, 46e), Calabria (Kalulu, 46e) – Tonali, Krunić – Leão (Saelemaekers, 11e), Bennacer, Junior Messias – Giroud (Rebić, 69e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić (Lazzari, 56e), Romagnoli, Casale, Hysaj (Pellegrini, 69e) – Alberto, Marcos Antonio, Milinković-Savić (Bašić, 69e) – Zaccagni (Pedro, 56e), Immobile, Anderson. Entraîneur : Maurizio Sarri.

