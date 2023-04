Le Havre roule vers la Ligue 1, Sochaux décroché

En assurant le strict minimum à Nîmes (1-0), Le Havre entrevoit toujours plus les portes de la Ligue 1. Sochaux n'a en revanche plus beaucoup de carburant, cédant ainsi devant Pau (2-3), à Bonal. Tandis que le Dijon de Pascal Dupraz en est à 4 points pris sur 6 possibles en une semaine.

Le Havre y est presque.

Un peu plus au ralenti ces dernières semaines, le leader havrais a joué un bien mauvais tour au relégable nîmois (1-0), grâce à un penalty transformé par Victor Lekhal dans le temps additionnel de la première période. À noter que Pablo Pagis aurait pu accrocher un point pour les Crocos, mais son coup franc s’est écrasé sur le poteau extérieur à quelques secondes du coup de sifflet final. Avec une marge de huit points sur les Girondins, les Normands engrangent et sont aux portes de la Ligue 1. Alors que Metz n’a pas laissé Bordeaux plier la course à la deuxième place, leur poursuivant Sochaux s’est littéralement pris les pieds dans le tapis à domicile contre Pau (2-3), équipe capable de performances surprenantes face aux pensionnaires du haut de tableau. D’une fébrilité sans équivoque, les Doubistes n’ont jamais su répondre à des Béarnais bien plus tranchants sur leurs offensives et portés par l’altruisme de Mons Bassouamina (double passeur), malgré la réduction de l’écart de Tony Mauricio… de la tête, ça ne s’invente pas, puis à l’égalisation de Skelly Alvero. Le longiligne milieu sochalien a en effet offert le penalty de la victoire à Yanis Begraoui, sur le gong.

Les Lionceaux sont de nouveau talonnés par Bastia, qui n’a fait qu’une bouchée d’Annecy (3-0). C’est le bouillant trio offensif des Corses, composé de Frank Magri, Kapitbafan Djoco et Benjamin Santelli, tous buteurs au cœur d’une défense poreuse et bien loin du niveau affiché en Coupe de France, qui a permis à la bande de Régis Brouard de rouler sur leurs adversaires. À Caen, le Paris FC n’a pas été verni (1-3), malgré une entame beaucoup plus convaincante du Stade Malherbe. Menés dès le quart d’heure de jeu, les Franciliens ont ensuite cédé contre le cours du jeu. Sur un contre, Samir Chergui a malencontreusement dévié un centre de Yoann Court au fond de ses propres cages. En fin de match, Godson Kyeremeh a enfoncé le clou, en contre-attaque, avant qu’Emmanuel Ntim ne score lui aussi contre son camp… pour l’honneur du PFC. Finalement, la dixième place va si bien aux Parisiens, tandis que les Caennais (sixièmes) continuent d’alterner le bon et le moins bon.

Un point pour le pompier Dupraz, Rodez sur la vague

Tombeur de Rodez la semaine passée, le DFCO de Pascal Dupraz a pris un point à Diochon contre QRM (2-2), grâce à un sursaut d’orgueil en début de second acte. Mattéo Ahlinvi a signé le bijou de la soirée, en nettoyant la lucarne de Nicolas Lemaître avec un enroulé depuis l’entrée de la surface, avant que Mickaël Le Bihan n’insinte et ne profite des errements de l’arrière-garde normande. Malgré de bonnes intentions, les Dijonnais se sont fait rejoindre sur penalty, suite à une faute inutile de Christopher Rocchia sur Issa Soumaré, et restent à quatre points du maintien.

Amiens est de son côté retombé dans ses travers à Guingamp (1-3). Malgré l’égalisation d’Iron Gomis sur un ballon cafouillé par la défense de l’EAG, les Bretons étaient tout simplement meilleurs, frappant par Gaëtant Courtet, tout en toucher avec un petit piqué, puis par Jérémy Livolant et Baptiste Guillaume, sur un une-deux avec Courtet. Deux formations bien installées en milieu de tableau. Une zone du classement que Rodez pourrait intégrer pour de bon, en témoigne le nouveau succès précieux du RAF devant Laval (1-0), grâce à un pion de Kilian Corredor, en opportuniste. Treizièmes, les Ruthénois cumulent six unités de plus que les Mayennais, premiers relégables. Tout n’est pas pour autant perdu pour ces derniers malgré leur série dramatique de sept revers consécutifs, puisque Valenciennes s’est endormi sur la lanterne rouge, Niort (0-0), au terme d’une purge innommable, pratiquement sans tir cadré.

Sans parler du pétard lancé par les supporters valenciennois sur la pelouse, qui aurait pu causer un long arrêt de match.

Nîmes 0-1 Le Havre

But : Lekhal (45e+4 SP) pour le HAC

Sochaux 2-3 Pau

Buts : Mauricio (52e) et Alvero (90e+3) pour les Lionceaux // Sylvestre (11e) et Begraoui (32eet 90e+11) pour les Béarnais

Bastia 3-0 Annecy

Buts : Magri (2e), Djoco (12e) et Santelli (31e) pour le SCB

Caen 3-1 Paris FC

Buts : A. Mendy (16e), Chergui CSC (45e) et Kyeremeh (75e) pour Malherbe // Ntim CSC (81e) pour le PFC

QRM 2-2 Dijon

Buts : Bangré (42e) et Mafouta (76e SP) pour QRM // Ahlinvi (49e) et Le Bihan (52e) pour le DFCO

Guingamp 3-1 Amiens

Buts : Courtet (35e), Livolant (56e) et Guillaume (74e) pour l’EAG // I. Gomis (52e) pour les Picards

Rodez 1-0 Laval

But : Corredor (36e) pour le RAF

Valenciennes 0-0 Niort

