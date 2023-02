Le Havre continue de gagner, Bordeaux cale encore et Dijon respire

Pourtant menés, les Havrais ont finalement su retourner les Nîmois pour s'imposer et accroître leur avance en tête. Les Bordelais, eux, ont été rejoints dans les derniers instants du match et voient le fauteuil de leader s'éloigner.

S’ils ont gâché une avance de deux buts mardi dernier à Caen, les Girondins de Bordeaux ont cette fois gâché une avance d’un but ce vendredi au Matmut Atlantique (1-1). Tancés par les Amiénois dans le premier acte, les locaux se créent tout de même les meilleures opportunités. C’est juste avant la pause que Josh Maja récompense les efforts de ses coéquipiers en transformant un penalty généreusement accordé par Stéphanie Frappart. Le Nigérian inscrit là le onzième but de sa saison, le quatrième sur ses quatre derniers matchs, et confirme qu’il est le meilleur buteur du championnat. Mais dans le temps additionnel de ce match, les Bordelais laissent de la place à Ilenikhena, 16 ans, et l’Amiénois vient égaliser sur le gong.

Le Havre poursuit sa série

Un nul qui tombe mal alors que le leader havrais continue de gagner au stade Océane face à Nîmes (3-1). Les Normands, officiellement champions d’hiver, n’ont pas brillé et ont enfin encaissé un but après une série de six clean sheets consécutifs. La faute à Lamine Fomba qui ouvre le score pour les Crocos. Mais Quentin Cornette prend les choses en main et envoie une magnifique frappe du droit pour égaliser. L’ancien Amiénois tente ensuite une frappe lointaine et profite d’une incroyable faute de main de Maraval pour donner l’avantage aux Hacmen. Cornette ponctue sa prestation en anéantissant les espoirs des Nîmois dans le temps additionnel. Dans le wagon juste derrière celui des leaders, le FC Metz fait la bonne opération en se défaisant de Quevilly-Rouen à Saint-Symphorien (2-0). Grâce à des buts de Jallow et Mikautadze, les Messins passent provisoirement devant Sochaux et s’installent sur le podium.

Les Grenoblois profitent, eux, du nul d’Amiens à Bordeaux pour remonter au classement et revenir au niveau des Sochaliens. Rapidement menés à Roudourou, les Isérois égalisent puis passent devant les Guingampais. Les Bretons recollent grâce à un but de Guillaume de la tête, mais le GF38 fait le boulot en fin de match pour arracher la victoire (2-4). Sur une série de cinq victoires d’affilée à l’extérieur, le Paris FC s’est incliné sur le champ de patates du parc des sports d’Annecy (2-0). Avec ce succès, les Haut-Savoyards enchaînent un sixième match sans défaite et s’éloignent un peu plus de la zone rouge. Les Parisiens glissent derrière les Bastiais, vainqueurs ce vendredi de Pau sur l’Île de Beauté (1-0).

Laval respire

Plus bas, Dijon avait besoin d’une victoire face à Valenciennes pour se rassurer. Pour ce faire, Omar Daf tente la technique de l’électrochoc et chamboule son milieu de terrain. Un choix d’abord payant avec l’ouverture du score de Le Bihan, mais Valenciennes égalise sur penalty après une sortie très mal maîtrisée par Reynet. Grâce à une erreur de Konaté, Camara vient finalement redonner l’avantage aux Dijonnais (2-1) et leur permet de sortir de la zone rouge avec ces trois points. Et c’est donc Rodez qui glisse au 17e rang. Les Ruthénois se déplaçaient à Laval, qui comptait un point d’avance. Les Tangos ouvrent rapidement le score et voit le RAF être réduit à dix à la demi-heure de jeu. Mais cinq minutes plus tard, les Mayennais reçoivent également un carton rouge. Finalement, Bobichon, tout juste arrivé, corse l’addition pour donner de l’air aux Lavallois. Rodez réduit l’écart, mais les locaux scellent le succès trois minutes après le but ruthénois (3-1).

Buts : Kashi (40e) et Dion (78e) pour les Haut-Savoyards.

But : Santelli (77e) pour les Corses.

Buts : Josh Maja (42e, SP) pour les Girondins // Ilenikhena (90e+2) pour les Amiénois.

Buts : Le Bihan (45e+1) et Camara (75e) pour les Bourguignons // Berthomier (50e, SP) pour les Valenciennois.

Buts : El Ouazzani (2e) et Guillaume (57e) pour les Bretons // Tell (43e, 89e), Phaeton (48e) et Correa (83e) pour les Dauphinois.

Buts : Durbant (16e), Bobichon (49e) et Baudry (78e) pour les Tangos // Mendes (75e) pour les Ruthénois. Expulsions : Gonçalves (39e) chez les Mayennais // Depres (34e) pour les Ruthérois.

Buts : Cornette (61e, 84e, 90e+2) pour les Normands // Fomba (50e) pour les Crocos.

Buts : Jallow (72e) et Mikautadze (90e+2) pour les Messins.