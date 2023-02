Le grand quiz de la Coupe du monde 2022

Vous avez 100% de bonnes réponses : Restez concentrés, ce n’était que la première étape.

Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses : Vous avez préféré le Suisse-Serbie au Cameroun-Brésil en phase de poules et vous avez eu raison.

Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses : Ce n’est pas parce que vous aimez les barbecues, que vous avez un soleil tatoué sur le torse et que vous êtes fan de la Pulga qu’il faut vous prendre pour un Argentin. Vous êtes né à Besançon.

Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses : Vous aviez prévu de boycotter la compétition, mais vous vous êtes laissés avoir par cette finale d’anthologie.

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Avant vous étiez supporter de l’AS Monaco, désormais vous suivez le PSG et d’ici quelques mois vous tomberez amoureux du Real Madrid. Mbappix.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Vous êtes supporter de l’Italie.

Vous avez 100% de bonnes réponses : Ça commence à être costaud, mais attendez le dernier niveau pour faire un post Linkedin.

Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses : Vous avez passé 3 minutes à écrire le nom du joueur marocain. En vain.

Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses : Vous ne vous êtes intéressé à la compétition qu’à partir des huitièmes de finale. Soit l’inverse de la Belgique.

Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses : Vous ne manquez jamais une séance de tirs au but. Sadique.

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Dans Des chiffres et des lettres, vous avez toujours préféré la première catégorie.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Vous avez boycotté le Mondial. Et c’est tout à votre honneur.

Vous avez 100% de bonnes réponses : Même Gianni Infantino n’a pas autant suivi la Coupe du monde que vous.

Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses : Même Google n’a pas pu vous aider à obtenir toutes les bonnes réponses.

Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses : L’Euro ? La Copa América ? La CAN ? Non, vous votre plus grand kif, c’est la Coupe d’Asie, alors la confédération asiatique n’a aucun secret pour vous.

Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses : Vous êtes né au pays de Galles d’un père iranien et d’une mère japonaise. Sacré melting pot.

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Vous avez tapé tous les chiffres possibles pendant 4 minutes. Tout ça pour gratter 2 points. C’est triste.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Vous avez tenu 20 secondes avant de Give Up et personne ne peut vous en vouloir.