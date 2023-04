Le Barça écarte l’Atlético et plie la Liga

Contre un Atlético quasiment inoffensif et ultra dépendant d'Antoine Griezmann, le Barça a piqué grâce à Ferran Torres (1-0) et fonce à toute vitesse récupérer sa 27e breloque en Liga.

Barcelone 1-0 Atlético de Madrid

But : F. Torres (44e) pour le Barça

Au terme d’une rencontre hachée (pour changer), c’est un Barça supérieur qui a cloué l’Atlético de Madrid (1-0), pourtant invaincu en Liga depuis… le 8 janvier dernier, date du match aller. Avec 11 points d’avance sur le Real Madrid, les carottes sont cuites et recuites de l’autre côté des Pyrénées.

Le Barça réaliste, Griezmann seul au monde

Sur l’engagement ou presque, Thomas Lemar et Ángel Correa s’emploient pour déposséder Sergio Busquets dans l’axe. Le ballon atterrit dans les pieds d’Antoine Griezmann, qui allume des 20 mètres sur la barre d’un Marc-André ter Stegen très avancé (1ère). Le signe d’un duel incandescent sous le soleil catalan ? Faux espoir, comme souvent ces dernières saisons, tant les erreurs techniques dans l’entrejeu seront légion et le rythme du match sera somnolent. Le Barça se met progressivement en confiance en confisquant le cuir et en quadrillant la moitié de terrain de l’Atléti. Robert Lewandowski est peu mis en valeur, mais il se défait aisément d’un Stefan Savić des plus vieillissants dès lors qu’il use de son redouté jeu de corps. Frenkie de Jong, lui, s’efforce de dynamiser la production blaugrana, mais sans succès avec un tacle-tir en pleine surface qui fuit le cadre (32e). Les Colchoneros sortent du terrier par l’entremise d’un Griezmann utile et efficace dans le jeu, mais ter Stegen se couche à vive allure sur sa droite pour barrer la route à la frappe en pivot de l’électron libre français (34e). Patient, à défaut d’être transcendant, le Barça va faire mouche sur sa toute première frappe cadrée. Lancé côté droit par un long ballon, Raphinha temporise avant de servir Ferran Torres dans l’axe. Se servant de l’appel de Lewandowski sur sa gauche, le meilleur pote de Luis Enrique surprend Jan Oblak au sol, avec une frappe pied droit (1-0, 44e).

SOS d’un matelassier en détresse

Alors que Lewandowski s’y essaie timidement en pivot (46e), Torres passe proche du doublé au retour des vestiaires. Encore trouvé par Raphinha dans l’axe, ce dernier enroule sans contrôle et force Oblak à parader sur sa gauche (48e). Raphinha, en jambes et libéré par les appels de Lewandowski, écrase trop sa tentative des 25 mètres (56e), tandis que Yannick Carrasco lui répond en frôlant le montant gauche (58e). L’Atlético éprouve toujours d’immenses difficultés à se créer des situations de but, alors que le Barça se montre de plus en plus tranchant. Pour les Colchoneros, heureusement que Savić se jette devant Lewandowski (60e), tandis qu’Oblak reste scotché sur sa ligne après une mine légèrement trop croisée de Gavi (62e). Raphinha emboîte du… genou, mais le portier slovène sauve toujours les apparences (72e). Son pendant allemand se couche lui une dernière fois après une talonnade de Griezmann, qui partait sur sa droite (73e). Le Barça n’aura jamais tremblé pour mettre un point final au maigre suspense subsistant en Liga.

Barcelone (4-3-3) : ter Stegen – Koundé, Araújo, M. Alonso (E. García, 61e), Baldé – de Jong (Kessié, 78e), Busquets, Gavi – Raphinha (Fati, 90e+2), Lewandowski, F. Torres (Pedri, 61e). Entraîneur : Xavier Hernández.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak – Molina, Savić, Giménez, Hermoso (Reguilón, 79e), Carrasco – De Paul, Witsel (Morata, 59e), Lemar (Ñíguez, 67e) – Á. Correa (P. Barrios, 59e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Revivez le succès du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid (1-0)