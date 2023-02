La métamorphose de Manchester United sous Erik ten Hag

En l’espace de six mois, Erik ten Hag a transformé un club en perdition depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Par la mise en place de nouvelles règles, d’une plus grande exigence et d’attentes revues à la hausse, le technicien néerlandais parvient pas à pas à réinstaller le club en haut, là d'où il vient, là où il doit être. Un constat d'autant plus vrai après son succès contre le rival Manchester City (2-1) ce samedi.

La vie d’Erik ten Hag à Manchester n’a pas toujours été aussi belle qu’en ce samedi de janvier, après cette belle victoire contre le voisin de City. Il suffit de remonter au 14 août 2022 pour se le rappeler. Après une humiliation subie la veille à Brentford (4-0), les joueurs de Manchester United arrivent à Carrington, le centre d’entraînement. Un jour de congé avait été initialement prévu, mais l’équipe pointe à la dernière place de Premier League et l’heure est grave. Ils ne le savent pas encore, mais ils s’apprêtent à courir 13,8 kilomètres, soit la différence entre la distance parcourue par les Bees (109,4 km) de celle couverte par les Red Devils (95,6 km). Une idée qui émane d’Erik ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, débarqué en cours de saison passée de l’Ajax Amsterdam, mais qui symbolise à elle seule le changement de culture qu’il souhaite mettre en place.

CRxit et plafond salarial

En plus des difficultés sur le terrain, l’entraîneur néerlandais vit alors un début de saison perturbé, en dehors des pelouses, par les envies de départ de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur du club la saison passée. Pas simple pour un début de mandat, lancé en avril 2022. Et lorsque la légende portugaise ne trouve pas de porte de sortie en Europe et que le mercato estival sonne le glas, il se retrouve cantonné parmi les remplaçants. CR7 ne souhaite pas se plier aux exigences tactiques de pressing et de travail sans ballon du nouvel entraîneur. Malgré les critiques d’un bon nombre de personnes, qui défendent qu’on ne puisse pas mettre un tel joueur sur le banc, Ten Hag tient son cap. Pas surprenant quand on connaît son caractère. « En quarante ans de discussions avec lui, jamais une fois je n’ai eu raison à la fin, avait révélé Leon ten Voorde, un ami d’enfance du Néerlandais, dans So Foot. Et je n’ai pas le souvenir de l’avoir entendu un jour dire « j’ai tort ». » Au vu des performances de ses joueurs, qui s’améliorent en l’absence de CR7, difficile de lui donner tort dans sa gestion de la situation.

À la suite du départ de la star portugaise, la direction implante une nouvelle loi au club : la « règle Ronaldo » . Stipulant qu’aucun salaire de joueur ne dépassera les 200 000 £ hebdomadaires, cette règle porte le nom de l’ex-numéro 7 des Red Devils, lui qui recevait, jusqu’à son départ, 515 000 £ hebdomadaires. Par ce plafond salarial, les dirigeants souhaitent anéantir les jalousies entre joueurs et empêcher les dépenses faramineuses. Deuxième plus gros salaire du championnat avec 375 000 £ par semaine, le portier David de Gea est directement affecté par cette décision. Son bail prenant fin à l’issue de la saison, le club lui aurait transmis une offre de prolongation de contrat en adéquation avec cette nouvelle limite de salaire.

Une direction sportive à suivre

Pour sa première fenêtre des transferts au club mancunien, Ten Hag n’a pas chômé. Bien qu’il ne soit pas parvenu à séduire son ancien milieu de terrain à l’Ajax, Frenkie de Jong, longtemps courtisé cet été, l’entraîneur de 52 ans a fait venir des visages familiers de son club précédent : les Sud-Américains Lisandro Martínez et Antony. Associé en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane, Martínez a rapidement convaincu et fait taire les sceptiques. Leur charnière paraît comme la meilleure paire du club depuis Rio Ferdinand et Nemanja Vidić et répond à un réel fléau de l’équipe mancunienne ces dernières années, en raison des achats décevants à ce poste tel que le défenseur le plus cher de l’histoire, Harry Maguire, ou l’international suédois Victor Lindelöf. Tyrell Malacia, un autre ressortissant de l’Eredivisie, a été recruté à Feyenoord, ainsi que Christian Eriksen, lui aussi passé par le club d’Amsterdam.

Le véritable coup de maître a eu lieu fin août, à la suite du mauvais départ de l’équipe en championnat (deux défaites en autant de matchs, un but marqué, six encaissés), avec la venue de l’un des meilleurs milieux défensifs de sa génération : Casemiro. Un joueur de très haut niveau, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, qui correspondait parfaitement aux attentes de Ten Hag. Là aussi, il comblait un manque flagrant : l’équipe était orpheline d’un véritable numéro 6, depuis la baisse de régime de Nemanja Matić, et son remplaçant n’avait jamais été cherché ni trouvé. « Pour obtenir ce changement de culture dans le vestiaire, vous avez besoin de personnalités, affirmait Ten Hag dans les colonnes du Voetbal International. C’est pourquoi l’achat de Casemiro était si important. Il peut accélérer le processus, car il sait ce qu’il faut faire pour gagner des titres. » Un recrutement qui a pour l’instant porté ses fruits, loin des déceptions du passé. « Le club a acheté un nombre inimaginable de joueurs ces dernières années qui n’ont pas été assez bons, taclait le Néerlandais, toujours dans VI. La plupart des recrues ont été moyennes, et à Manchester United, moyen n’est pas assez bon. » Une déclaration forte et digne d’attentes renouvelées. Symbole d’une plus grande exigence sous le règne du Néerlandais, Diogo Dalot, l’une des belles progressions de cette saison, témoigne de ce changement sur le site de Manchester United : « Depuis mon arrivée, je savais que je devais être à mon meilleur niveau pour jouer comme le veut Erik ten Hag. »

Redressés Devils

L’entraîneur hollandais a instauré une tolérance zéro pour les retards, quitte à se priver de son meilleur joueur du moment, Marcus Rashford. Arrivé plusieurs minutes après le début d’une réunion d’équipe, l’international anglais est de suite sanctionné en étant sorti du onze de départ pour la rencontre face à Wolverhampton. Mais le Caillou de Haaksbergen ne campe pas toujours sur ses positions. En difficulté face aux Wolves, le technicien fait entrer son numéro 10 qui finira par offrir la victoire aux Red Devils en fin de match (1-0). En plus d’être intransigeant sur la ponctualité, Ten Hag a banni les chefs personnels. Les jours de match, les joueurs mangent les repas préparés par le club. Il a aussi interdit l’alcool les semaines de matchs, a revisité le menu en mettant plus de poissons et de légumes, et l’indice de masse corporelle des joueurs est vérifié chaque mois.

Depuis quelques jours, l’ancien joueur de Twente a pris en charge l’équipe U23 du club, afin de faciliter l’accès des jeunes joueurs à l’équipe première. De sa position de superviseur, c’est lui qui décide des postes et des temps de jeu des jeunes, tout en laissant la gestion quotidienne à Neil Wood, histoire d’être en prise directe avec le vivier mancunien. Une pratique qu’il avait déjà employée lors de son passage à l’Ajax Amsterdam. « Pour moi, la coopération entre tous les différents départements est cruciale pour obtenir la bonne culture dans un club, analyse Ten Hag dans les colonnes du Daily Mirror. Comme à l’Ajax, lorsque je suis arrivé à Manchester United, l’équipe réserve était isolée. J’ai immédiatement changé cela. » L’ensemble de ces changements a fini par payer sur le terrain. En seulement 27 matchs, Ten Hag est devenu l’entraîneur le plus rapide de l’histoire du club à atteindre les 20 victoires. Alors que Manchester United était à la recherche de son lustre d’antan depuis plusieurs années, Erik ten Hag est parvenu à recréer une institution plus solide et à redonner vie à un club qui mourait lentement. « Changer la culture du club était le plus important quand je suis arrivé », clamait-il récemment. C’est désormais chose faite. L’actuel troisième de Premier League est toujours en lice dans quatre compétitions différentes. Bien lancé sur la route du succès, Manchester United ne court désormais plus pour compenser les distances non parcourues en matchs, mais bien après les trophées.