Roger Milla, West Ham... Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de septembre

#1 – Le crachat Rijkaard sur Völler, 1990

C’est un morceau d’histoire du football avec lequel on débute. Pas forcément le plus connu en France, mais un incontournable du football allemand et néerlandais. 24 juin 1990, huitième de finale de coupe du monde. La RFA affronte donc les Pays-Bas portés par le trio Gullit-Rijkaard-Van Basten. Désignés « meilleurs favoris » parmi les prétendants au titre mondial, la championne d’Europe en titre est passée à côté de son destin, victime notamment de la bêtise de Frank Rijkaard, coupable d’une grosse faute sur Völler puis d’une altercation, lors de laquelle il lui crache dessus. L’arbitre ne veut rien savoir et expulse les deux à la 22ème. Sauf que… comme l’analysera plus tard Ronaldo Koeman : « Le carton rouge de Frank Rijkaard nous a davantage pénalisés que celui de Völler côté allemand ». Car le match était parti sur des bonnes bases techniques, et les Oranjes dominaient nettement. A partir de là, la partie penchera en faveur de la Mannschaft, qui l’emportera finalement 2 buts à 1. Et finira, comme l’avait prédit Kaizer Franck ce jour-là en déclarant « Celui qui gagnera ce match sera champion du monde », avec une nouvelle étoile sur le maillot.

#2 – Bobby Charlton et Georges Best avec Manchester, 1971

Le noir et blanc, on a l’habitude de dire en photographie que cela fonctionne toujours bien. Ou presque. Une chose est sûre : cela fonctionne encore mieux avec des légendes, telles que Bobby Charlton (numéro 9) ou Georges Best (numéro 11), réunis sous le maillot de Manchester United lors de la saison 1970-1971. Ici ils s’en retournent avec trois coéquipiers au rond central après avoir encaissé un but. Rassurez-vous, ils finiront par l’emporter 3 buts à 2 ce jour-là à domicile face à Ipswich Town. Pelé good, Maradona better, Georges Best.

#3 – Roger Milla avec le Cameroun, Mondial 1990

Ceci n’est pas une commande, mais c’est tout comme. Ce cliché de Roger Milla avec le maillot des Lions Indomptables lors de la coupe du monde 1990 fait partie de cette sélection et est disponible sur notre boutique car l’un de vous nous a écrit à [email protected] pour nous soumettre son envie de l’avoir dans son salon. Nous avons donc cherché sur la très grande base aux millions de tirages de notre agence photographique partenaire IconSport pour trouver la bonne photographie. Celle qui qui réussira à être esthétiquement à la hauteur du talent de Roger Milla ce 23 juin au Stade San Paolo de Naples. Auteur d’un magnifique doublé face à la Colombie de René Higuita, il emporte le match à lui seul et qualifie, exploit historique, un pays africain pour la 1ère fois en quart de finale d’un Mondial. Oui monsieur !

#4 – Supporters de West Ham sur le toit du stade, 1984

Les voisins du stade du Roudourou à Guingamp n’ont pas inventé la terrasse avec vue sur le stade. Cette tradition nous vient (forcément) d’Angleterre puisqu’ils ont inventé le football. Et donc les premiers terrains et stades. L’un des plus emblématiques outre-Manche fut celui de West Ham, situé dans le quartier d’Upton Park : le Boleyn Ground (démoli en 2017). Et à l’époque, on parle ici des années 1970, les fans des Hammers pouvaient en montant sur le toit d’un immeuble jouxtant l’enceinte, avoir une vue plongeante sur le terrain et donc le match. En l’occurrence, ce 14 février 1972, un seizième de finale replay de FA Cup face à Hereford United, finalement remporté par les leurs 3 buts à 1. Souriez, vous étiez filmés messieurs les resquilleurs !

