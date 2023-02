Kylian Mbappé, le successeur choisi par Pelé

« Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. RIP KING. » C’est par cette phrase que Kylian Mbappé a été l’un des premiers – si ce n’est le premier – joueurs à rendre hommage à Pelé, décédé à 82 ans. Pourtant, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a jamais vu jouer le Brésilien. Son père, Wilfrid, n’était même pas né lorsque Pelé a remporté sa troisième Coupe du monde en 1970. Cela n’empêche pas Mbappé de savoir que l’ancien de Santos est une légende de ce sport. D’autant plus que Kyks, s’il n’a pas eu la chance de le voir en direct à l’œuvre sur un terrain, a pu rencontrer Pelé lors d’un évènement organisé en avril 2019 par une marque de montres dont ils étaient partenaires. Et comme il est de coutume dans ce genre de rencontres, les deux hommes s’étaient échangés des compliments. Que ce soit Mbappé – « J’ai appris que les plus grandes stars et les meilleurs joueurs sont les plus humbles et les plus respectueux, ceux qui savent garder les pieds sur terre. Respect, humilité et lucidité, des valeurs que mes parents m’ont transmises, des valeurs que je suis fier de partager aujourd’hui avec ma famille de cœur, et le Roi Pelé, qui incarne parfaitement ce que mes parents m’ont toujours appris » – ou Pelé : « Je suis honoré d’avoir l’occasion de rencontrer personnellement Kylian. Il symbolise l’incarnation de la nouvelle génération de footballeurs, et il porte les valeurs d’un sport qui inspire et fédère le monde. Je suis heureux de voir qu’il symbolise l’espoir, celui de tous les possibles, des rêves auxquels il faut croire et pour lesquels il faut se battre, peu importent nos origines, notre statut social. » Un échange qui aurait pu s’arrêter là, mais qui a donné naissance à une vraie bromance qui s’est manifestée par des hommages appuyés sur les réseaux sociaux ou lors des rares interviews données par le Brésilien.

Dans les pas du Roi

Pelé n’a pas attendu de voir une marque d’horlogerie forcer la rencontre pour adresser des louanges à Kylian Mbappé. Il faut dire que l’ancien attaquant de l’AS Monaco est le seul à avoir marché dans les pas du Brésilien en Coupe du monde. Et notamment en 2018 où Kyks était devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire au moins deux buts en match à élimination directe d’un Mondiale derrière… Pelé qui avait sauté sur son téléphone pour féliciter son padawan : « Félicitations Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du monde si jeune te place en bonne compagnie. » Quelques jours plus tard, le gamin de Bondy avait planté un pion contre la Croatie pour devenir le deuxième plus jeune buteur en finale d’une Coupe du monde derrière… Pelé qui s’était à nouveau rué sur son smartphone : « Si Kylian continue d’égaler mes records comme ça, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes crampons. » Quelques semaines plus tard, Pelé avait évoqué au micro de Canal + cette filiation qui l’unit à Mbappé : « Il a gagné la Coupe du monde à 19 ans, moi j’avais seulement 17 ans. Je l’ai chambré en lui disant qu’il m’a presque égalé. Je pense qu’il peut devenir le nouveau Pelé ! Beaucoup pensent que je dis ça pour rigoler, mais non ce n’est pas une blague. Pour me rendre plus heureux, tu dois gagner une autre Coupe du monde maintenant. » Un vœu qui n’a, pour le moment, pas été exaucé, même si Mbappé était à une séance de tirs au but de devenir après Pelé le deuxième joueur de moins de 24 ans à remporter deux CDM. Mais au Qatar, l’attaquant des Bleus en a tout de même profité pour dépasser son aîné au nombre de buts inscrits par un joueur de moins de 24 ans en Coupe du monde (12 contre 7) et au nombre de pions plantés en finale d’un Mondial (4 contre 3). Cette fois-ci, Pelé n’avait pas la force de prendre son téléphone pour le féliciter.

Un successeur désigné

Peu réputé pour sa modestie, Pelé n’a jamais vraiment estimé pouvoir avoir un héritier : « Les records sont faits pour être battus, mais il sera difficile de battre le mien. Les gens me demandent tout le temps quand naîtra le nouveau Pelé. Jamais ! Mon père et ma mère ont fermé l’usine. » Pourtant, des joueurs étiquetés « Nouveau Pelé », il y en a eu des milliers depuis que O Rei a rangé les crampons. Mais aucun n’a visiblement été à la hauteur de ce surnom d’après Pelé, qui a tout de même souvent été élogieux envers Neymar, qui a égalé son nombre de buts avec le Brésil durant la Coupe du monde au Qatar. Sauf que Kylian Mbappé est arrivé et a très vite tapé dans l’œil de Pelé qui s’extasiait pour la Gazzetta dello Sport : « Il peut être mon successeur, ce n’est pas une blague. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon lui arrive, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu ». Il est vrai que la ressemblance entre les deux hommes est flagrante, que ce soit d’un point de vue physique, technique ou de précocité. Mais, Mbappé va devoir cravacher pour soulever deux nouvelles Coupes du monde et égaler le record de son aîné qui lui avait lancé une mission lors de sa rencontre en 2019 : marquer, tout comme lui, plus de 1000 buts en carrière. Sauf que Kyks ne comptera pas ses buts à l’entraînement.